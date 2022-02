Volvo setzt bei Wartung und Reparaturen auf iPhone und Apple Watch

Apple Watch rationalisiert die Reparaturvorgänge



Quelle: Volvo

Volvos Service-App bietet vier zentrale Funktionen

Schulungsaufwand und Papierverbrauch drastisch reduziert

Die digitale Revolution dringt seit Jahrzehnten immer weiter auch ins traditionelle Handwerk vor. Wo früher Papierformulare das Bild bestimmten, eroberten PCs seit den 1980er Jahren die Betriebe. Mittlerweile werden Desktops und Notebooks zunehmend von Tablets und Smartphones abgelöst. Ein Bespiel dafür liefert jetzt der bekannte schwedische Autohersteller Volvo: Das Unternehmen will die Abläufe in seinen Werkstätten mit iPhones und vor allem der Apple Watch optimieren und so Zeit und Kosten sparen.Volvo hat einem Bericht von ComputerWorld zufolge mittlerweile 1.500 Kfz-Mechatroniker und weitere Mitarbeiter, welche das Unternehmen als "Personal Service Technicians" bezeichnet, mit iPhones und Apple Watches ausgestattet. Ziele der Maßnahme sind laut dem Unternehmen unter anderem die Verbesserung der Kommunikation sowie Rationalisierung und Beschleunigung der Wartungs- und Reparaturprozesse insbesondere im Hinblick auf die Kunden. Auf dem Smartphone und der Uhr aus Cupertino kommt dabei eine speziell entwickelte Service-App zum Einsatz, welche PCs weitgehend überflüssig machen und den Papierverbrauch drastisch reduzieren soll.Die Service-App auf iPhone und Apple Watch bietet im Wesentlichen vier Funktionen, welche die Abläufe flüssiger gestalten. Der zuständige Mitarbeiter erhält zum einen auf der Uhr eine Benachrichtigung, wenn ein Kunde mit seinem Fahrzeug in der Werkstatt eintrifft. Zudem wird er über dessen Namen sowie das Auto informiert und gegebenenfalls mit erforderlichen Instruktionen versorgt. Während der Wartung oder Reparatur kann der Mechatroniker mithilfe der Apple Watch auf zusätzliche Informationen zurückgreifen und nach dem Abschluss der Arbeiten schließlich dem Kunden die Fertigstellung mitteilen.Volvo hat nach eigenen Angaben in den Werkstätten, welche bereits über iPhone und Apple Watch verfügen, den Papierbedarf um 40 Prozent reduzieren können. Die Zufriedenheit der Kunden mit dem Service hat sich dem Unternehmen zufolge deutlich erhöht. Darüber hinaus erzielte der Autohersteller erhebliche Einsparungseffekte, welche mit der weitgehenden Abkehr von den bisher eingesetzten PC-Anwendungen zusammenhängen. Zeit- und kostenaufwändige Schulungen für neu eingestellte Service-Mitarbeiter konnten auf ein Minimum reduziert werden. Bislang nahmen diese angesichts von 15 im Unternehmen eingesetzten IT-Systemen jeweils bis zu sechs Monate in Anspruch. Die Einarbeitung in die Service-App für iPhone und Apple Watch geht erheblich schneller vonstatten.