Vierte Betas von iOS 10.3.2, macOS 10.12.5, watchOS 3.2.2, tvOS 10.2.1 erschienen

iOS 10.3.2

macOS 10.12.5

watchOS 3.2.2 und tvOS 10.2.1

Einen knappen Monat sind die aktuellen Versionen von macOS, watchOS und tvOS alt; iOS bekam erst vor drei Wochen das letzte Update spendiert. Doch die Folgeversionen sind inzwischen schon in der regelmäßigen Betapflege angekommen und werden wöchentlich erneuert. So ist heute Abend die vierte Version von iOS 10.3.2, macOS 10.12.5, watchOS 3.2.2 und tvOS 10.2.1 für Entwickler verfügbar. Erfahrungsgemäß folgen Public Betas für öffentliche Tester von macOS und iOS kurze Zeit später, meist am folgenden Abend. Für watchOS und tvOS gibt es kein öffentlichen Betaprogramm.Es ist davon auszugehen, dass es sich bei iOS 10.3.2 um das letzte oder vorletzte Update der iOS-10-Reihe handelt, bevor im Sommer das große Nachfolgesystem iOS 11 angekündigt wird. Dieses lässt aller Wahrscheinlichkeit die Unterstützung für sämtliche Hard- und Software für 32-Bit-Prozessoren fallen. Zuletzt war aufgrund fehlender Restore Images befürchtet worden, dass Apple dem iPhone 5, 5c und dem iPad 4 schon das nächste kleine Update verwehrt. Dies ist aber nicht der Fall, die Restore Images wurden nachgereicht.Bei iOS 10.3.2 handelt es sich um ein reines Fehlerbehebungs- und Leistungsverbesserungsupdate. Ein Apple bekannter Fehler behandelt beispielsweise SiriKit.Auch beim Betriebssystem für die Macs handelt Apples Update-Beschreibung nur von »verbesserter Stabilität, Kompatibilität und Sicherheit«. Abbrechende Textantworten von Siri stellen eines der hier zu lösenden Probleme dar. Andere betreffen ein fehlerhaftes Zusammenspiel mit bestimmten VPN-Apps von Drittherstellern. Funktionell sind keine Neuerungen zu erwarten.Schließlich und endlich sind auch die Systeme für Apple Watch und Apple TV vor allem mit Wartungsarbeiten bedacht. Zur Installation von watchOS 3.2.2 ist ein iPhone mit der ebenfalls neuesten iOS-Beta notwendig. Auch hier ist im Wesentlichen mit Fehlerbehebungen zu rechnen. Auf dem Apple TV behebt die vierte Beta ein Problem mit AirPlay, welches das Gerät ungewollt aus dem Ruhezustand wecken konnte.