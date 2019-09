Viele kleine Neuigkeiten: U1-Chip, Einbrennen beim Display der Series 5, besserer Wasserschutz beim iPhone 11…

iPhone 11 unterstützt UWB

Apple Watch Series 4, iPhone XS und XS Max aus dem Programm genommen

macOS Catalina erst im Oktober

Apple Research App: Ende des Jahres

Always On – Einbrennproblematik im Griff?

Viele kleine, aber sehr interessante Neuerungen gehen während der Apple-Events unter. Hier eine Übersicht zu allen kleineren Neuigkeiten rund um die heutigen Neuvorstellungen:Schon im Vorfeld wurde gemunkelt, nun ist es offiziell: Die neuen iPhones bringen Ultra-Wideband-Funk mit, welcher sich sehr für die Ortung der smarten Apple-Etiketten eignet. Merkwürdigerweise stellte Apple am heutigen Abend die Etiketten aber nicht vor – trotzdem bringen die neuen iPhones die Technologie für präzisere Ortung mit. Der Chip, welcher für die Umsetzung des neuen Funk-Standards verantwortlich ist, nennt Apple "U1".Nach der Vorstellung der Series 5 und des iPhone 11 nimmt Apple verschiedene Produkte aus dem Apple Store: Das iPhone XS und XS Max stehen nach der Einführung des iPhone 11 Pro nicht mehr neu von Apple zum Kauf zur Verfügung. Auch die Apple Watch Series 4 ist Geschichte, genau wie das iPhone 7 und 7 Plus.Im Programm behält Apple aber die Series 3 für nur 229 Euro und das iPhone XR 699 Euro. Auch das alte iPhone 8 verkauft Apple weiterhin – und zwar für nur 529 Euro.iOS 13 erscheint am 19. September – macOS Catalina allerdings deutlich später: Apple sagt nur, dass macOS 10.15 erst im Oktober zur Verfügung steht. Grund dahinter sollen noch gravierende Probleme beim neuen Betriebssystem sein, welche Apple erst in den Griff bekommen muss. Möglich ist, dass Apple im Oktober noch ein weiteres Event plant, welches sich unter Anderem auch um neue Macs drehen könnte.Apple hat angekündigt, eine neue App zur Durchführung von medizinischen Studien auf den Markt zu bringen – diese soll bis Ende des Jahres erscheinen. Am Anfang sollen drei Studien durchgeführt werden: Eine Gehörtest-Studie, eine Studie bezüglich Menstruationszyklen und eine Studie rund um das Herz und die Auswirkungen von Bewegung.Noch ist völlig unklar, in welchen Ländern diese Studien durchgeführt werden – es ist zu vermuten, dass die App anfangs nur in den USA zur Verfügung stehen wird. Die Hürden für medizinische Studien sind in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich.OLED-Displays sind sehr schlecht darin, immer die gleichen Inhalte anzuzeigen. Es kann sehr schnell passieren, dass sich das Bild im OLED-Display einbrennt. Die Apple Watch Series 5 bringt ein OLED-Display mit, welches abgedunkelt immer das Zifferblatt zeigt. Zumindest hat Apple schon im letzten Jahr ein Patent angemeldet , welches den Einbrenneffekt mit einer Software-Lösung entgegenwirken soll.