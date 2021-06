Viele Sonderangebote: Amazon Prime Day 2021 hat begonnen

Prime Day: Das bekannte Geschehen

Apple-Zubehör beim Prime Day

Sonstiges Zubehör

In diesem Jahr findet der Amazon Prime Day bereits im Juni anstatt wie sonst im Juli statt – erneut handelt es sich um ein zweitägiges Online-Einkaufsevent. Dieses richtet sich an Nutzer des Prime-Dienstes – und natürlich an Kunden, die aufgrund des Aktionstages ein solches Abo abschließen. Wer die Rabattaktion von Amazon nutzen möchte, benötigt nämlich ein Prime-Abo . Dieses kostet 69 Euro pro Jahr oder alternativ 7,99 Euro pro Monat. Zum Ausprobieren steht auch ein 30-tägiger, kostenloser Testzugang zur Verfügung. Die Sonderangebote erstrecken sich über alle Produktkategorien hinweg und sind wie üblich entweder als zeitlich stark limitierte "Blitzangebote" oder als zweitägige Rabatte deklariert.Insgesamt folgt Amazon dem bewährten Modell, wie es bei Aktionstagen nun schon seit Jahren gefahren wird. Im Vordergrund stehen daher unter anderem Amazon-eigene Hardware-Produkte , für die eine spezielle Übersichtsseite existiert: . So gibt es hohe Rabatte auf Geräte wie den Echo Dot der dritten und vierten Generation (aktuell nur 19,99 Euro bzw. 24,99 Euro für Gen. 4). Auch die verschiedenen Versionen des E-Readers Kindle sind bis zu 50 Prozent günstiger zu haben.Auch zahlreiche Produkte aus Apples Sortiment sind mit dem Zusatz "Prime Day"-Angebot versehen. Hier gilt es aber zu bedachten, dass reguläre und häufiger anzutreffende Rabatte während des Einkaufs-Events gerne einmal zu besonderen Prime-Rabatten umetikettiert werden. Unter anderem lassen sich folgende Einträge finden: iPhone 12 Violett, 128 GB, 779 statt 949 Euro iPhone 12 mini, 128 GB, 689 statt 849 Euro Apple Watch Series 6, 389 statt 459 Euro iPad Pro (2020er Modell), 1 TB, 1279 statt 1577 EuroZumindest am heutigen Tag sucht man reduzierte Mac-Modelle leider vergebens. Auch das aktuelle iPad Pro (2021) ist nicht mit besonderen Prime-Rabatten verfügbar – die AirPods sowie AirPods Max sind ebenfalls nicht mit von der Partie.Prall gefüllt ist der Angebotskatalog hingegen, geht man auf die Suche nach Zubehör wie beispielsweise externen SSDs ( ), Lightning-Kabeln ( ), Adaptern für MacBook Air und MacBook Pro ( ) oder dem Dauerbrenner jeglicher Amazon-Aktionen, nämlich das große Sortiment an Hue-kompatiblen SmartHome-Geräten ( ).