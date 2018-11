Video: Wie sich RAM beim Mac mini wechseln lässt

Der Arbeitsspeicher des Mac mini lässt sich tauschen. Wie gestern bereits berichtet, gestaltet sich dies aber nicht ganz einfach, denn es ist viel mehr zu tun als nur das Gehäuse zu öffnen. Apples Sprachregelung lautet ebenfalls, man solle für den Wechsel des RAMs einen zertifizierten Techniker zurate ziehen, denn der Mac mini sei nicht "user serviceable". Bringt man etwas Geschick mit, so handelt es sich beim RAM-Tausch um kein unlösbares Problem. Sollte dabei etwas schiefgehen, hat der Bastler die Herstellergarantie aber natürlich verwirkt.Apple verbaut beim Mac mini handelsüblichen Arbeitsspeicher des Typs DDR4-2666 SODIMM. Will man diesen auf dem freien Markt erwerben anstatt Apples übliche Aufschläge direkt beim Konfigurieren entrichten, so lässt sich damit durchaus Geld sparen. Immerhin lassen sich die mitgelieferten Module möglicherweise auch noch weiterverkaufen.Ein Video demonstriert, welche Schritte erforderlich sind, um an das Innenleben des Mac mini zu gelangen und dort Hand anzulegen. Das Gehäuse zu öffnen gestaltet sich noch relativ einfach, anschließend wird es aber anspruchsvoller. Apple setzte auf eine Vielzahl an Schrauben, anstatt Bauteile miteinander zu verkleben – angesichts der Produktgeschichte vergangener Jahre eine begrüßenswerte Entscheidung. Übrigens folgt Apple diesem Motto auch beim neuen MacBook Air, wie wir gerade erstHat man wirklich kein Interesse daran, entweder selbst tätig zu werden und möglicherweise Hardware zu beschädigen, bleiben zwei Optionen: Entweder Apples Aufpreis akzeptieren und sorglos leben oder sich an einen Drittanbieter wenden. Diese lassen sich meist sehr gerne darauf ein, die Basiskonfiguration zu bestellen und dann direkt vor Ort eine Speicheraufrüstung auf die gewünschte Kapazität vorzunehmen. Auf diese Weise kommt man ebenfalls in den Vorteil günstigerer Preise, muss jedoch die Garantie nicht aufs Spiel setzen.