Video: Mac mini M1 vs. Mini-PC mit AMDs aktueller Highend-CPU Ryzen 9 5900HX

Mac mini M1 und Elite HX90 mit identischer Ausstattung

Apples M1 ist dem AMD Ryzen 9 5900HX deutlich überlegen

Drastische Unterschiede bei der Foto- und Video-Performance

Intel steht nicht nur durch Apples Abkehr von der x64-Architektur und die Performance der M1-CPU unter Druck. AMD setzt dem Chip-Giganten ebenfalls erheblich zu. Der deutlich kleinere Prozessorhersteller verfügt derzeit mit dem Ryzen 9 5900HX über die weltweit schnellste x64-APU für Notebooks und sparsame Desktops. Diese kommt etwa im brandneuen Mini-PC Elite HX90 des Herstellers Minisforum zum Einsatz. Ob der kompakte Rechner gegen den Mac mini M1 bestehen kann, zeigt ein aktueller Praxistest.In dem Video-Vergleich, den der bekannte YouTuber Max Tech jetzt auf seinem Kanal veröffentlicht hat, tritt der Mac mini M1 mit 16 Gigabyte RAM und 256 Gigabyte SSD gegen den identisch ausgestatteten AMD-Rechner an. Beide Computer verfügen über eine Achtkern-CPU mit annähernd gleicher Taktfrequenz sowie einer integrierten GPU, welche acht Grafikkerne aufweist. Auch die Preise der Rechner sind identisch, sie kosten in den Vereinigten Staaten jeweils knapp 900 US-Dollar. Hinsichtlich des Formfaktors unterscheiden sich die Geräte ebenfalls nicht, der Elite HX90 ist allerdings fast doppelt so hoch, zudem wird er mit einem externen Netzteil betrieben.Obwohl die beiden Kompaktrechner von der Papierform her identisch zu sein scheinen, ist der Mac mini M1 dem Konkurrenten aus dem x64-Lager in nahezu allen Belangen überlegen. Der Elite HX90 kann nur einen Benchmark für sich entscheiden: Im Cinebench R23 CPU-Stresstest erzielt er mit seinen acht Performance-Kernen einen Wert von 10.680 Punkten, während der Computer aus Cupertino lediglich auf 7.717 Punkte kommt. Allerdings genehmigt sich der AMD-Rechner maximal 65 Watt, der Mac mini M1 nur 15 Watt. Der AMD Ryzen 9 5900HX heizt sich dabei auf 90 Grad Celsius auf, der M1 bleibt mit maximal 65 Grad Celsius deutlich kühler. Alle anderen Benchmarks entscheidet Apples kompakter Rechner eindeutig für sich, zum Teil mit deutlichen Abstand. Beim Geekbench 5 Single Core geht das Duell mit 1.753 zu 1.321 Punkten zugunsten des Mac mini M1 aus, beim Multi-Core-Test lautet das Ergebnis 7.632 zu 6.436 Punkte Ein ähnliches Resultat ergibt auch der Vergleich der Grafik-Performance.Besonders deutlich wird die leistungsmäßige Überlegenheit von Apples CPU-Architektur bei den von Max Tech durchgeführten Praxistests mit Adobe Lightroom und DaVinci Resolve. Bei einfachen Aufgaben wie dem Einsatz eines Pinsels liegen die Kandidaten noch annähernd gleichauf, das ändert sich jedoch bei komplexeren Arbeiten drastisch. Für den Export von 50 RAW-Fotos mit jeweils 42 Megapixeln benötigt der Elite HX90 3:33 Minuten, während der Mac mini M1 nach 2:37 Minuten fertig ist. Die Stabilisierung eines 20 Sekunden langen 4K-Clips dauert mit Apples Rechner eine halbe Minute, der AMD-Computer benötigt mit 1:10 Minuten mehr als doppelt so lange. Ein fünfminütiges H.264-Video exportiert der Mac mini M1 in etwas mehr als drei Minuten, der Elite HX 90 lässt sich mit 8:32 Minuten deutlich mehr Zeit und macht dabei mit kräftigen Lüftergeräuschen auf sich aufmerksam.