Video: Falltest – Wie stabil ist das iPhone 13?

Schnell ist es passiert, dass ein Smartphone zum unfreiwilligen Gleitflug auf den Boden ansetzt – und der rapide Bremsvorgang dann das Display oder die Rückseite in Scherben legt. Je nach Ausprägung muss anschließend tief in die Tasche gegriffen werden. Im Falle des iPhone 13 liegen Apples offizielle Reparaturpreise zwischen 251,10 Euro (mini) und 361,10 Euro (Pro Max), wenngleich Drittanbieter meist mit deutlich günstigeren Angeboten aufwarten. Apple wirbt bei der aktuellen iPhone-Generation damit, es handle sich (weiterhin) um das Smartphone mit dem marktweit härtesten Glas.Da das Gewicht im Vergleich zum iPhone 12 allerdings um bis zu 15 Gramm zulegte, kam recht schnell die Frage auf, ob es damit nicht dennoch empfindlicher gegenüber Beschädigungen sein könnte. Eine Testreihe nimmt sich nun der Sache an und probiert, wie widerstandsfähig das iPhone 13 gegenüber Schäden durch Stürze auf den Boden ist. Meistens haben Smartphones übrigens weniger Probleme damit, flächig aufzuschlagen – für die wirklichen Beschädigungen sind meist punktuelle Schläge auf die Kanten verantwortlich.Die häufigsten Stürze erfolgen aus Hosentaschen- bzw. aus Tischhöhe. Diesbezüglich bestätigt der Versuch Apples Angaben bezüglich hoher Stabilität: Aus einem Meter auf den Boden zu werfen, führte zu keinerlei Beschädigung. Dies trifft sowohl beim Landen auf der Unterkante als auch der Rückseite sowie Displayfront zu. Erst bei rund 1,80 Metern Fallhöhe quittierte das iPhone 13 Pro Max den Ablauf mit gesprungenem Displayglas, wenngleich es sich weiterhin vollständig bedienen ließ. Selbiges war bei der im Alltag kaum mehr realistische Sturzhöhe von drei Metern zu beobachten, welche zudem die Rückseite zertrümmerte.Zwar gibt es keine Angaben, wie viele Abstürze auf den Boden ein iPhone 13 überlebt, Apples Angaben zur Stabilität des Glases sowie des Gehäuses sind aber angemessen. Trotz des Gewichtszuwachses muss man kaum befürchten, dass die Reise vom Küchentisch auf den Küchenboden direkt die oben angeführten 251,10 Euro und mehr hervorruft. Somit weist die neue iPhone-Generation anscheinend die gleiche hohe Stabilität wie der Vorgänger auf.