Video: Das iPhone 12 im Verbiege-Test – dünn und trotzdem stabil?

Geballte Körperkraft vs. iPhone 12

iPhone 12 Pro: Selbes Ergebnis

Beim iPhone 6 des Modelljahres 2014 zeigte sich, welche Herausforderung mit großen Displays einhergeht: Die Geräte sind anfälliger gegenüber Schäden durch Verbiegen. Natürlich setzt sich niemand an den Tisch, um bewusst sein iPhone zum Falt-Handy wider Willen zu machen. Allerdings konnte es im Falle des iPhone 6 passieren, dass sich dieses verbog, wenn das Smartphone beim Hinsetzen noch in der Hosentasche war – oder auf der Couch lag und dort per Gesäßdruck seine Form verlor. Schon das iPhone 6s war dann aber hinreichend stabil, um "Bendgate" nicht zu wiederholen. Dennoch stellt sich mit jeder neuen iPhone-Generation die Frage, wie gut das neue Smartphone gegen derlei Schäden geschützt ist. Nachdem sich das iPhone 12 schon im Glastest behaupten durfte (siehe ), ging es in einem anderen Versuch nun um das Gehäuse.Im Video von Unbox Therapy, einem YouTube-Kanal mit mehr als 17 Millionen Abonnenten, stellen sich sowohl ein iPhone 12 als auch ein iPhone 12 Pro dem Verbiegetest. Der Tester, welcher alles andere als einen schwächlichen Eindruck macht und bereits viele andere Smartphones in der Mitte knickte, versucht dies zunächst mit dem iPhone 12. Doch egal wie viel Kraft er aufwendet, das Gehäuse bleibt stabil. Am Ende des Versuchs sieht man zwar, wie das iPhone nicht mehr ganz bündig abschließt, doch auch größten Strapazen trotzte das Gerät. Im Alltag ist somit nahezu ausgeschlossen, Verbiege-Schäden hinnehmen zu müssen.Nach dem iPhone 12 kam das iPhone 12 Pro an die Reihe, welches ebenfalls über ein 6,1"-Display verfügt und somit die gleichen Abmessungen aufweist. Auch diesmal hilft keine noch so intensive Beanspruchung und Kraftanstrengung, denn das Gehäuse lässt sich nicht beschädigen – trotz der leichten Knackgeräusche während des Tests. Im Fazit wird daher nicht mit Lob gespart, denn Apple habe gezeigt, wie auch sehr dünne Smartphones (11% dünner als der Vorgänger!) mit extrem ausgeprägter Stabilität glänzen können.