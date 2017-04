Verschoben: Apple-Serie Carpool Karaoke lässt auf sich warten

Serienkonzept: Singen im Auto

Apple-Serien

Mit einer großen Premierenparty will Apple den Start der ersten eigenproduzierten TV-Serie »Carpool Karaoke - The Series« auf Apple Music feiern; allerdings verschiebt sich dieser Termin immer weiter. Ursprünglich sollte sie schon im März steigen und auf den Ausstrahlungsbeginn im April hinweisen. Doch sie wurde damals auf den 24. April, also gestern, verschoben. Allerdings fand sie erneut nicht statt und wurde - mitsamt der Freigabe der Episoden auf dem Musikstreamingdienst - bis auf Weiteres verschoben.Inzwischen heißt es sowohl bei Apple als auch beim Partner CBS Television Studios nur noch unscharf, Carpool Karaoke starte »später im Jahr«. Den April-Start hatte Dienste-Chef Eddy Cue noch im Februar auf offener Bühne bestätigt . Eine Erklärung für die Verschiebung gab es jetzt leider nicht.Carpool Karaoke - The Series basiert auf dem gleichnamigen Konzept des Komikers und Entertainers James Corden. Innerhalb seiner »Late Late Show« setzte er sich immer wieder mit Prominenten in ein Auto und sorgte mit Gesprächen und Gesängen für Unterhaltung. In Apples Version kommen pro Folge zwei Prominente (oder Prominentengruppen) zusammen, um an ein vorgegebenes Ziel zu fahren und in der Zeit ihre Gesangskünste unter Beweis zu stellen.Bestätigte Teilnehmer sind neben James Corden, der bei einer der Episoden auch wieder dabei ist, Will Smith, Alicia Keys, der Wrestler John Legend und die Rockband Metallica. Die 16 produzierten Folgen dauern jeweils 30 Minuten.Neben Carpool Karaoke - The Series befindet sich noch eine weitere Apple-Serie in der Pipeline. Bei »Planet of the Apps« handelt es sich um eine Casting-Show für Entwickler, die ihre App-Konzepte vorstellen und gegebenenfalls von der prominenten Jury rund um Will.i.am, Jessica Alba, Gwyneth Paltrow und Gary Vaynerchuk finanziert werden. Einen Starttermin für diese Show gibt es noch nicht, wenngleich die Dreharbeiten bereits abgeschlossen sind.Weiterführende Links: