Sofern Apple dem üblichen Zeitplan folgt, ist die nächste iPhone-Generation in weniger als zwei Monaten verfügbar. In den letzten Jahren fand das iPhone-Event stets Anfang bis Mitte September statt, der Verkaufsstart erfolgte jeweils eineinhalb bis zwei Wochen später. Je näher dieser Termin rückt, desto mehr Informationen sickern durch. Jetzt ist angeblich auch die Verpackung des iPhone 8 aufgetaucht - genauer gesagt jener Innenteil, auf dem sich die Beschreibung zum Einsetzen der SIM-Karte befindet. Natürlich müssen derlei Bilder immer mit einer gesunden Portion Skepsis betrachtet werden, zumal es diesmal besonders früh wäre, dass schon Druckerzeugnisse den Weg aus Apples streng abgeschotteten Fertigungszyklus finden. Es wäre außerdem nicht sonderlich anspruchsvoll, ein Bild wie dieses einfach im Bildbearbeitungsprogramm zu fälschen.Sofern es sich tatsächlich um Teile der Verpackung handelt, würde das Bild die bisherigen Meldungen zum Design der nächsten iPhone-Generation bestätigen. Zu sehen ist ein Smartphone fast ohne Rand, an der linken Seite befinden sich Lautstärketasten sowie der Stumm-Schalter. Die SIM-Karte wird weiterhin an der rechten Seite eingeschoben. Einen Home-Button gibt es auf der Darstellung nicht mehr - wenig überraschend, denn in diesem Punkt ist sich die Gerüchteküche weitgehend einig.Alle Hinweise der letzten Wochen sprachen davon, fast die komplette Vorderseite des iPhone 8 bestehe aus Display, der Home-Button werde hingegen ins Display verlagert. Ein anderer Bericht besagte hingegen, der Fingerabdruck-Sensor verschwinde möglicherweise ganz zugunsten eines Gesichtsscanners. Der einzige Bereich ohne Display ist laut Grafik der obere Teil, in dem sich der Lautsprecher zum Telefonieren sowie die Front-Kamera-befinden. Die Darstellung entspricht ziemlich exakt der Art und Weise, wie Apple auch bei früheren iPhone-Generationen das Einsetzen der SIM-Karte erklärte.