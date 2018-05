Vergleichsvideo: iPhone X vs. Google Pixel 2 XL mit Android P

Gesten in Android P ähneln zum Teil denen des iPhone X

Schnell zwischen Apps wechseln

Android-exklusiv: App-Drawer, Splitscreen und Bild-in-Bild

Die von Google auf der hauseigenen Entwicklermesse I/O präsentierte neue Android-Version P setzt mehr als jede vorherige Android-Variante auf Wischgesten, von denen einige an die iOS-Funktionsweise des iPhone X erinnern. 9to5mac nimmt dies zum Anlass, das Google Pixel 2 XL mit installierter Entwickler-Beta von Android P gegen das iPhone X antreten zu lassen. Der Vergleich konzentriert sich auf die UI- und Multitasking-Features beider Smartphones.Nutzer können in Android P aus jeder App über den kleinen Strich in der Nähe des unteren Displayrandes zum Homescreen gelangen. Über einen Swipe nach oben geht es zum App-Switcher, der außer den genutzten Anwendungen auch fünf App-Symbole von Programmen anzeigt, die der Nutzer voraussichtlich als nächstes verwendet. Für die App-Prognose verwendet Google Machine-Learning-Funktionen, die das Nutzungsverhalten des Kunden analysieren. Zudem gibt es ein Google-Suchfeld.Im Gegensatz zum Google Pixel 2 XL mit Android P geht es auf dem iPhone X via schneller Wischgeste nach oben zum Homescreen. Wenn Nutzer nach oben wischen und den Finger kurz auf dem Display ruhen lassen, erscheint der App-Switcher. Auf weitere Features wie App-Prognosen oder Suchleisten im App-Switcher müssen iPhone-X-Anwender verzichten.9to5mac bezeichnet die Animationen der Bedienoberfläche in iOS als angenehmer im Vergleich zu Android P. Durch Features wie den Gummiband-Effekt wirke alles flüssiger.Android P ermöglicht es, via Wischgeste nach rechts zwischen zwei Anwendungen zu wechseln. Zudem lässt die kommende Android-Version Anwender vertikal durch alle offenen Apps scrollen. Beim iPhone X funktioniert der App-Wechsel auf ähnliche Art und Weise. Auch beim Schließen von Programmen per Swipe nach oben erinnert die Android-P-Vorgehensweise stark an iOS.Android nutzt im Gegensatz zu iOS schon seit vielen Versionen den sogenannten „App-Drawer, der alle auf dem jeweiligen Smartphone installierten Programme auflistet. Auch Android P bietet dieses Feature. Hinzu kommen der „Splitscreen“, der zwei Apps nebeneinander ausführt, und eine Bild-in-Bild-Funktion für Videos. iOS ermöglicht beide Funktionen nur bei iPads.