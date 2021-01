Apple stellt Sondermodell der Apple Watch vor – und kündigt watchOS 7.3 für heute an

Apple Watch Black Unity Collection

Truth. Power. Solidarity.

Die Black Unity Collection ist eine Hommage an die reiche Tradition und das Handwerk des Quiltens in der Schwarzen Gemeinschaft und feiert die Farben der panafrikanischen Flagge: Rot für das Blut, das die Menschen der afrikanischen Diaspora vereint und für ihre Befreiung vergossen wurde, Schwarz für die Menschen, deren Existenz durch die Flagge bestätigt wird, und Grün für den lebendigen natürlichen Reichtum Afrikas, des Mutterlandes.

watchOS 7.3 erscheint heute

Apple hat zusätzlich zu zahlreichen Initiativen auch ein weiteres Sondermodell der Apple Watch vorgestellt , welches unter dem Motto "Apple feiert den Black History Month" steht. So wie andere Serien, welche Apple zu bestimmten Anlässen auflegte, handelt es sich natürlich um die reguläre Hardware einer aktuellen Apple Watch. Was sich allerdings unterscheidet, sind das Armband sowie ein spezielles Zifferblatt.Wie es in der offiziellen Ankündigung heißt, will Apple mit der "Apple Watch Black Unity Collection" globale Organisationen unterstützen, welche sich für Gleichberechtigung und Bürgerrechte einsetzen. Dies sind: Black Lives Matter Support Fund, European Network Against Racism, International Institute on Race, Equality and Human Rights, Leadership Conference Education Fund, NAACP Legal Defense and Education Fund sowie Souls Grown Deep. Im Mittelpunkt steht somit das Thema "Racial Equality", welches spätestens seit den "Black Lifes Matter"-Protesten wieder intensiv diskutiert wird.Apples neues Armband in Schwarz, Grün und Rot weist an der Unterseite der Befestigung den Schriftzug "Truth. Power. Solidarity." auf, hergestellt ist es aus synthetischen Kautschuk. Zitat:Das spezielle Zifferblatt erzeugt ein sich ständig abwechselndes, dynamisches Muster. Mit dem Verkauf der Sonderserie will Apple am 1. Februar beginnen, besagtes Ziffernblatt ist in watchOS 7.3 enthalten. Die Apple Watch Black Unity Collection ist ab 429 Euro erhältlich und soll nur bis Ende Februar verkauft werden. Etwas anders sieht es beim Black Unity Band aus, welches das ganze Jahr über zur Verfügung steht.Gleichzeitig verkündete Apple auch, was als offenes Geheimnis galt: Heute Abend erscheint watchOS 7.3. Dies bedeutet gleichzeitig, dass auch Apple iOS 14.4 und iPadOS 14.4 sowie möglicherweise macOS 11.2 freigeben wird. Nachdem in der vergangenen Woche bereits die Release Candidates im Entwicklerbereich aufgetaucht waren, galt der heutige Tag als wahrscheinliches Datum.