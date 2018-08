Updates: iOS 12 Beta 12 behebt Update-Problem, watchOS 5 Beta 10 und tvOS Beta 10 ebenfalls erschienen

Dass es in Betaversionen zu einer Reihe an Fehlern kommen kann, ist keine neue Weisheit. Die Anfang der Woche veröffentlichte iOS-Beta 11 lief dennoch bereits weitgehend stabil und unproblematisch – bis letzte Nacht. Ab diesem Zeitpunkt waren viele Nutzer in einer Endlosschleife alle paar Sekunden wiederkehrender Hinweise gefangen, jetzt bitte ein Update auf die nächste Version vorzunehmen. Diese gab es aber noch nicht, was den Fehler umso lästiger machte. Apple hat jetzt allerdings reagiert und die inzwischen zwölfte Betaversion verteilt. Wer diese installiert, kann nun ganz normal weiter an der Betaphase teilnehmen, ohne zehnmal pro Minute eine Update-Warnung wegtippen zu müssen. Die Buildnummer der soeben freigegebenen Beta 12 lautet 16A5366a, Beta 11 trug noch die Kennung 16A5365b. Gleichzeitig gibt es auch ein Update für Teilnehmer des öffentlichen Betaprogramms, dort steht nun der zehnte Build zur Verfügung. Erste Rückmeldungen besagen: Die Update-Dauerbenachrichtigung ist damit glücklicherweise behoben.Ebenfalls in neuen Betaversionen liegen die Betriebssysteme für das Apple TV sowie die Apple Watch vor. Für macOS 10.14. Mojave gibt es hingegen keine Aktualisierung, das System befindet sich weiterhin noch im Wochentakt. Da iOS 12, tvOS 12 und watchOS 5 vermutlich wieder früher als das große macOS-Update erscheinen, ist der langsamere Zyklus keine Überraschung. watchOS 5 Beta 10 trägt Buildnummer 16R5363a, bei tvOS 12 Beta 10 ist es die 16J5364a. Wie schon bei den letzten Updates ist angesichts der späten Entwicklungsphase mit keinen sichtbaren Veränderungen mehr zu rechnen. Knapp drei Wochen vor der erwarteten Freigabe für alle Nutzer konzentriert sich Apple zu diesem Zeitpunkt nur noch auf Fehlerbehebungen, die es bis zur finalen Version zu erledigen gilt. Apples Herbst-Event findet am 12. September statt, daher kann man sich wohl den 18. oder 19. September als großen Update-Abend in den Kalender eintragen.