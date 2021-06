Updates für iMovie, Final Cut Pro, Compressor und Motion: Neue Features für Video-Tools

Final Cut Pro

Apple hat Updates für Final Cut Pro, Motion, Compressor und die macOS-Version von iMovie bereitgestellt. Die neuen Versionen der Produktiv-Tools enthalten neue Features, die den Arbeitsprozess von Videoprojekten effizienter gestalten sollen. Hinzu kommen Fehlerbehebungen, Stabilitätsverbesserungen und Leistungsoptimierungen.Final Cut Pro (App Store: ) gibt Nutzern fortan die Möglichkeit, individuell festgelegte Spaltendarstellungen zu erstellen und vorhandene Ansichten zu bearbeiten. Über den neuen Spalteneditor lassen sich entsprechende Einstellungen festlegen.Zudem hat Apple die Suchfunktion über den programminternen Browser verbessert. Anwender können anhand erweiterter Kriterien nach Medien Ausschau halten (darunter Clipname, Notizen und Marker), um schneller als bisher zu den gewünschten Inhalten zu gelangen. Vor allem bei komplexen Projekten mit einer Vielzahl an Medieninhalten kann das eine große Hilfe sein. Im Zusammenhang damit ist es jetzt auch möglich, Clips im Browser anhand des Typs zu sortieren. Zu den Typ-Kategorien zählen unter anderem Proxy-Medien.Die für Videokonvertierungen zuständige Apple-App Compressor (App Store: ) ist ebenso in neuer Version erhältlich. Das Unternehmen aus Cupertino hat erweiterte Mitteilungen eingefügt. Nutzer sehen entsprechende Hinweise, wenn Umcodierungsstapel fertig, abgebrochen oder fehlgeschlagen sind. Zusätzlich bietet die neue Compressor-Version eingebettete Audiobeschreibungen beim Umcodieren unterschiedlicher Videoformate, darunter MOV, MP4, M4V und MXF.Anders als Final Cut Pro und Compressor bietet Motion (App Store: ) keine neuen Funktionen. Apple nennt in der Update-Beschreibung des Tools für 2D- und 3D-Animationen ausschließlich Stabilitätsverbesserungen.iMovie für macOS (App Store: ) hingegen hält mehrere neue Features bereit. Nutzer können ab jetzt Projekte importieren, die sie mit iMovie für iOS (Version 2.3) angefertigt haben. Darüber hinaus stehen 16 zusätzliche Hintergründe zur Auswahl. Dabei handelt es sich um einfarbige und strukturierte Hintergründe, deren Farben sich an den jeweiligen Content des Projekts anpassen lassen.