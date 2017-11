Update: iOS 11.1.2 behebt Fehler

Nur eine Woche nach dem letzten iOS-Update hat Apple eine weitere Aktualisierung veröffentlicht und iOS 11.1.2 zur Verfügung gestellt. Offensichtlich ging Apple dazu über, viele kleine Updates zu verteilen, anstatt eine lange Liste an Fehlerbehebungen in eine größere Aktualisierung zu packen. Es handelt sich nämlich bereits um die siebte Aktualisierung von iOS 11 in nur zwei Monaten. Bis auf iOS 11.1 enthielten alle Aktualisierungen nur ein bis zwei konkrete Änderungen. Genauso verhält es sich auch mit iOS 11.1.2. Das Update richtet sich an Besitzer eines iPhone X und beseitigt zwei Fehler, von denen einige Nutzer betroffen waren.Als wesentlichster Punkt gilt dabei die Behebung eines Fehlers, bei bei kalten Temperaturen zu Problemen führte. Es konnte vorkommen, dass nach raschem Temperaturabfall für einige Sekunden bis wenige Minuten keine Touch-Eingaben mehr möglich waren. Apple hatte sich rasch dazu geäußert und angegeben, es handle sich um ein Software- und nicht um ein Hardware-Problem. Nicht Kälte an sich, sondern sehr schneller Temperaturveränderungen sorgten nämlich für Verwirrung des Sensors. Eine genauere Beschreibung des Fehlers finden Sie in diesem Artikel . Ein anderer dokumentierter Punkt betrifft Live-Fotos und Videos, die in manchen Fällen Bildfehler aufwiesen.Apple platziert in der Updatebeschreibung zwar den allgemeinen Satz, man könne über ein Support-Dokument auch Informationen über Sicherheitsverbesserungen in Erfahrung bringen, allerdings scheint iOS 11.1.2 keine Änderungen dieser Art zu enthalten. Bei der Lokalisierung der Updatebeschreibung kam es offensichtlich zu einer kleinen Sprachpanne, denn der normalerweise in jede Landessprache übertragene Update-Text erscheint diesmal fast überall auf Englisch. Laden und installieren lässt sich das iOS-Update wie üblich via iTunes oder direkt über die Software-Aktualisierung in den Systemeinstellungen von iOS. Für das iPad wird iOS 11.1.2 ebenfalls verteilt.