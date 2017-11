iPhone X mit Problemen bei kaltem Wetter - Apple verspricht Besserung

Apple gibt Software-Fehler an

Offiziell unterstützter Temperaturbereich

Warten aufs Update

Das iPhone X ist das schnellste Mobilgerät, das Apple aktuell im Angebot hat, und sorgt üblicherweise dafür, dass sämtliche Bewegungen flüssig ausgeführt und alle Touch-Eingaben verzögerungsfrei bearbeitet werden. Doch Nutzer auf der ganzen Welt bemerkten seit Auslieferungsstart des Gerätes vor einer Woche eine unschöne Ausnahme: In kalten Umgebungen reagiert das Touch-Display erst nach einigen Sekunden, bei machem wird der Finger für einige Momente überhaupt nicht erkannt. Gerade im langsam aufziehenden Winter dürfte das Problem zunehmend stören, auch Apple-Kunden im deutschsprachigen Raum.Apple selbst hat sich gegenüber The Loop zu den Berichten geäußert und die Schwierigkeiten bestätigt. Dem Konzern zufolge handelt es sich aber nicht um Mängel im Display selbst, sondern um einen Software-Fehler, der in einem kommenden Update ausgemerzt werde. Außerdem trete der Fehler ausschließlich dann auf, wenn es einen schnelleren Abfall der Umgebungstemperatur gebe. Dieser ist aber normale Härte, wenn der Nutzer im Winter mit seinem iPhone ein geheiztes Haus verlässt.In den offiziellen Support-Dokumenten weist Apple darauf hin, dass iOS-Geräte nur in einem Temperaturbereich von 0 bis 35 Grad Celsius optimal arbeiten. Operiert man damit außerhalb dieser Skala springen Temperaturregulierungsmechanismen an, die gegebenenfalls zu einer Änderung des Verhaltens führen können. Allerdings wiesen die Nutzerberichte über schwerfällige iPhone X explizit darauf hin, dass der Fehler auch im angegebenen Wärmebereich auftritt.Wer im Moment von dem Problem betroffen ist, muss zunächst auf die Freigabe von iOS 11.2 warten, für das aktuell schon eine Betaversion im Umlauf ist. Unbenutzbar wird das Gerät indes auch mit dem Kältefehler nicht, weil das iPhone X allen Berichten zufolge nach spätestens fünf Minuten in der Kälte wieder einwandfrei funktioniert.Weiterführende Links: