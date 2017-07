Update für Logic X Pro veröffentlicht

Apple hat am heutigen Abend die professionelle Audiosoftware Logic Pro X aktualisiert und die Versionsnummer auf 10.3.2 angehoben. Der Updatebeschreibung zufolge gibt es drei neue Drummer aus den Musikrichtungen Pop, Songwriter und Latin. Außerdem bietet Version 10.3.2 fünf neue Drummer-Loops. Die Alchemy-Engine wurde insofern überarbeitet, als dass nun neue Filter und bessere Feinabstimmung sowie Fehlerbehebungen zur Verfügung stehen. Apple gibt zudem an, der Low-Latency-Modus funktioniere jetztwie erwartet.Logic Pro X wird exklusiv über den Mac App Store vertrieben und kostet für Neukunden 229 Euro. Wer bereits zum Kundenkreis zählt, kann die neue Version kostenlos laden. Die Systemvoraussetzung lautet weiterhin OS X 10.11 oder neuer. Logic Pro X erfreut sich bei den Nutzern großer Beliebtheit und kommt auf 4,5 Sterne in den Bewertungen - anders als der Bruder aus dem Videobereich legte Logic Pro X keinen Fehlstart hin, sondern konnte von Anfang die Bedürfnisse der Anwender bedienen. Zum Programm im Mac App Store: