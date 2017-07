Unternehmenswert: Apple hängt Google und Co. ab

Apple baut Spitzenposition aus

Technologiefirmen weit oben

USA dominiert Europa

Das Ranking der 100 wertvollsten Unternehmen der Branche hat seit nunmehr sechs Jahren einen etablierten Spitzenreiter: Apple erreichte seither fast ohne Unterbrechung den höchsten Börsenwert alle Unternehmen der Welt. Der Börsenwert wird anhand der Marktkapitalisierung bestimmt, bei welcher der Aktienkurs mit der Zahl der emittierten Aktien multipliziert wird. Die Unternehmensberatung PwC hat jetzt das Ranking mit Stand März 2017 veröffentlicht und hat für Apple einmal mehr positive Resultate.Ihr zufolge wuchs Apples Marktwert noch einmal deutlich von 604 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr auf 754 Milliarden Dollar im Jahr 2017. Damit ist Apple nicht nur absoluter Spitzenreiter, sondern auch diejenige Firma mit dem höchsten absoluten Wachstum in den letzten 12 Monaten. Besonders erfreulich aus Sicht von Cupertino: Der direkte Rivale Google belegt zwar weiterhin Platz 2, ist aber weit abgeschlagen. Vor fast genau einem Jahr konnte Google-Mutter Alphabet kurzzeitig den Spitzenplatz erobern, wurde aber schon nach zwei Tagen wieder von Apple verdrängt (MTN berichtete: ). Alphabets aktuelle Marktkapitalisierung von 579 Milliarden Dollar sorgt für einen Rückstand von 175 Milliarden. Insbesondere in den letzten drei Monaten schoss Apple davon und vergrößerte den Abstand, stellt die PwC-Studie fest.Für Alphabet ist der Rückstand inzwischen größer als der Vorsprung auf Platz 3, wo mit Microsoft einmal mehr ein US-Unternehmen der Technologie-Branche sitzt (509 Mrd. $). Ebenfalls einen Sprung nach vorne tat Amazon, welches nun Platz 4 belegt (423 Mrd $). Insgesamt stellt der Technologiesektor in den Top 100 zwar nur 12 Unternehmen, dafür aber mit 3,582 Billionen Dollar den größten Anteil aller Unternehmen in dem Ranking dar, dicht gefolgt von Finanzunternehmen, deren Ergebnis sich aber auf 21 Firmen in den Top 100 verteilt.Auffällig an der Liste ist auch die Dominanz der Vereinigten Staaten. Alle Mitglieder der Top 10 stammen aus den USA, insgesamt sind es 55 der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt. Erst auf Platz 11 folgt eine Firma eines anderen Landes, die chinesischen Tencent Holding. Für die erste deutsche Firma muss man schon bis auf Platz 56 hinunterblättern, wo dann SAP mit 121 Milliarden Dollar Börsenwert erscheint. Mit Siemens (117 Mrd $), Bayer (95 Mrd $) und BASF (91 Mrd $) ist es eine von nur vier deutschen Firmen im Ranking. Die Deutsche Telekom etwa ist in diesem Jahr aus den Top 100 herausgefallen.Weiterführende Links: