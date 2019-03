Ungewollter Ruhezustand bei MacBooks: Warum AirPods oder iPhones daran schuld sein können

AirPods-Ladecase in der Hosentasche führt zu Ruhezustand

Magnete Schuld am ungewollten Ruhezustand

Die Arbeit an einem wichtigen Dokument geht in die entscheidende Phase, aber der mobile Mac verabschiedet sich aus unerklärlichen Gründen immer wieder in den Ruhezustand. Auch abends auf der Couch beim Internetsurfen kann das Phänomen sehr nervig sein. Was zunächst nach einem Software- oder Hardware-Defekt aussieht, hat unter Umständen eine ganz banale Ursache: Das Ladecase der AirPods berührt das jeweilige MacBook an einer bestimmten Stelle. Auch mit ähnlich platzierten iPhones oder iPads kann es im Zusammenspiel mit einem Mobil-Mac zur penetranten Ruhezustands-Orgie des Apple-Rechners kommen.Reddit-Nutzerin Wilima hat zum Thema extra einen Thread eröffnet . Sie beschreibt die Situation, in der ihr MacBook andauernd in den Ruhezustand wechselte: Als sie auf einem Stuhl saß und das MacBook auf ihrem Schoß hielt, wurde das Display immer wieder schwarz und sie musste das Gerät entsprechend oft aufwecken. An eine normale Nutzung war nicht zu denken. Nachdem sie die Position des MacBooks etwas geändert hatte, trat das Problem nicht mehr auf.Des Rätsels Lösung waren ihre AirPods, die Wilima samt das dazugehören Ladecases in der Hosentasche trug. Immer wenn der magnetische Verschluss der AirPods-Verschlusskappe durch die Hosentasche mit der Unterseite des MacBooks in Berührung kam, begann der Ruhezustand des Computers. Andere Anwender berichteten auch schon darüber, dass eine Platzierung des Auflade-Cases am MagSafe-Ausgang eines MacBook Air das gleiche Phänomen hervorruft. Der Grund dafür ist der im Ladebehälter integrierte Magnet. Apple hat der Magnet-Empfindlichkeit der eigenen Mobil-Macs eine eigene Support-Seite gewidmet.Wenn Nutzer ein Gerät oder einen Gegenstand mit integriertem Magneten direkt an ein MacBook, MacBook Air oder MacBook Pro halten, startet der mobile Rechner unter Umständen den Ruhezustand, so Apple. Die Wahrscheinlichkeit für einen sich selbstständig aktivierenden Ruhezustand ist besonders groß, wenn sich der Magnet unterhalb des MacBooks oder auf dessen Handablage befindet. Außer Apples AirPods-Ladebehälter können entsprechend auch iPhones, iPads mit magnetischen Hüllenelementen oder die Apple Watch (ebenso wie das dazugehörige Aufladekabel) für das ungewollte Verhalten sorgen.