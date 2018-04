Umfrage: Amazon beeinflusst Gesellschaft stärker positiv als Apple

Apple nur ein Prozent über Facebook

Apple ist nicht mehr der Konsumenten-King

Das New-Economy-Wirtschaftsmagazin Recode hat gemeinsam mit der Umfrageplattform SurveyMonkey eine Erhebung veröffentlicht, in der es um die gesellschaftliche Relevanz von Unternehmen geht. Die Kernfrage lautete: "Welches der folgenden Unternehmen hat heute einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft?". 2772 erwachsene Bürger der Vereinigten Staaten antworteten.Heraus kam, dass die Amerikaner finden, Amazon habe den besten Einfluss. 20 Prozent wählten den Konzern an die Spitze der Liste. Das ist insofern wenig überraschend, weil Amazon auch in anderen Ranglisten bezüglich der Beliebtheit führt (etwa ). Auf dem zweiten Platz landete Google mit 15 Prozent, dahinter liegen Apple (11 %) sowie Facebook (10 %). Microsoft, Tesla und Uber folgen mit Werten unter 10 Prozent. SurveyMonkey gibt an, falls die untersuchte Gruppe nicht representativ sei, über eine statistische Methode (Inferenz) die Erhebung repräsentativ machen. Inferenz meint, dass man über bereits gemachte Beobachtungen einzelner auf die Gesamtheit der Gruppe schließt.Apple, früher Liebling der Konsumenten, fiel in den vergangenen Jahren aus den Top-Plätzen vieler Erhebungen. Der Technologieriese aus Cupertino hält sich nur in innovations- oder wirtschaftsbezogenen Ranglisten an der Spitze ( ). Facebook hat offensichtlich sein Datenskandal geschadet: Zuckerbergs Imperium führt in einer ähnlichen Befragung allerdings bezüglich negativer Folgen auf die Gesellschaft die Rangliste an. Woher hingegen die fallende Beliebtheit von Apple kommt, ist unklar. Das Unternehmen arbeitet nachweislich stärker an besseren Bedingungen für Mensch und Natur als jeder andere Technologiekonzern und belegt daher etwa in der Green-IT-Liste von Greenpeace den zweiten Platz nach Fairphone.