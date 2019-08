Ulysses 17: Schreib-Tool mit neuen Schlagwort-Features, Export-Funktionen und mehr

Schlagwort-Verwaltung in iOS weiter Neuerungen



Außer neuen Features auch Fehlerbehebungen

Die populäre Schreib-App Ulysses ist für Macs und iDevices in der Version 17 erschienen. Sowohl für die macOS-Variante als auch die Anwendungen für iPhone und iPad gibt es diverse neue Funktionen. Die Leipziger Softwareschmiede hat sich unter anderem darum gekümmert, die Schlagwort-Features auszuweiten und zusätzliche Export-Optionen zu integrieren.iOS-Anwender können fortan genauso auf die Schlagwort-Verwaltung zugreifen wie Mac-Nutzer. Darüber lassen sich Schlagwörter umbenennen, zusammenführen und löschen. Zudem können Nutzer besagte Begriffe als Favoriten markieren und anhand der Farbe sortieren.Zusätzlich zu den Schlagwort-Features ist es jetzt möglich, Bildunterschriften in der Bildervorschau anzuzeigen. Auch der Aufruf von QuickLook in der Bildvorschau über die Leertaste funktioniert. Praktischerweise aktualisiert die neue Version von Ulysses die Nummerierung in Listen automatisch, wenn Nutzer Änderungen einfügen. Auch bei der Export-Funktion gibt es Erweiterungen. Für PDF- und DOCX-Dateien sind vier neue Exportstile verfügbar.Außer neuen Features enthält Ulysses auch eine Reihe von Fehlerbehebungen. Die Reihenfolge manuell sortierter Schlagwörter behält die Software fortan konsequent bei. Zudem werden Bilder im TextBundle-Format mit Leerzeichen im Dateinamen richtig verarbeitet. Die Entwickler haben darüber hinaus das Zusammenspiel mit Ghost-Blogs optimiert. Auch das Hochladen von Bildern in Ghost-Blogs mit eigenen Domains klappt wieder. Außerdem wurde ein Problem beseitigt, das beim Erstellen eines leeren Markups zu Abstürzen führen konnte.Ulysses 17 für macOS ist über den Mac App Store erhältlich (Link: ). Das Schreibwerkzeug benötigt mindestens OS X El Capitan (10.11). Die Variante für iPhone und iOS (Store: ) erfordert mindestens iOS 10. Ulysses ist ausschließlich als Abo-Software verfügbar. Der Preis beträgt entweder 4,99 Euro pro Monat oder 39,99 Euro pro Jahr.