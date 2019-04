Übersicht: Noch mehr Frühlings-Angebote von Amazon

Wetterstation von Netatmo



UHD-Fernseher von Sony



"Harry Potter" komplett und in 4K

Amazon-Geräte weiter rabattiert

Rabattaktion, Tag drei: Auch heute gibt es bei Amazon Tagesangebote im Fünf-Minuten-Takt. Wie stets sind darunter natürlich etliche Technik-Schnäppchen. MacTechNews hat einige davon preislich unter die Lupe genommen.Bis zu 25 Prozent günstiger als sonst bietet Amazon heute die smarte Wetterstation von Netatmo und entsprechendes Zubehör an. Das Starterset mit Innen- und Außensensor kostet aktuell knapp 120 Euro, es misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und Luftdruck sowie den Lärmpegel im Innenraum. Bei anderen Anbietern muss man dafür mehr als 140 Euro auf den Tisch legen. Für ein zusätzliches Innenmodul verlangt Amazon im Rahmen der Angebotswoche etwas mehr als 54 Euro, woanders zahlt man mindestens 63 Euro. Auch der Regenmesser von Netatmo ist kräftig rabattiert, Amazon ruft hierfür knapp 54 Euro auf, das sind gut 18 Prozent weniger als beim nächstgünstigen Mitbewerber, der für das Gerät knapp 66 Euro verlangt. Netatmo Wetterstation Netatmo NIM01-WW Zusätzliches Modul Netatmo NRG01-WW RegenmesserGestern Philips, heute Sony: Ordentliche Preisabschläge gibt es bei zwei UHD-Fernsehern des japanischen Herstellers. Den 55-Zöller KD-55XF7004 hat Amazon für zirka 500 Euro im Angebot und damit rund 100 Euro günstiger als andere Anbieter. Das smarte Gerät läuft mit Android TV, es bietet neben der 4K-Auflösung einen Dreifach-Tuner, HDR und zahlreiche Anschlussmöglichkeiten. Noch stärker rabattiert das Online-Kaufhaus aktuell das Modell KD-65XF7004. Das Gerät mit einer Bildschirmdiagonale von 65 Zoll verfügt über die gleiche Ausstattung wie der kleinere Bruder und kostet bei Amazon heute etwa 700 Euro. Beim nächstgünstigeren Anbieter, dem Versandhändler Otto, ist es mit 880 Euro erheblich teurer. Sony KD-55XF7004 Sony KD-65XF7004Das passende Filmmaterial für Sonys UHD-Fernseher hält Amazon heute ebenfalls zum günstigen Preis bereit: Die "Harry Potter 4K Complete Collection" ist mit 99,97 Euro ein echtes Schnäppchen für alle Fans des jugendlichen Zauberlehrlings. Für die Box mit 16 Ultra-HD-BluRay-Discs zahlt man bei anderen Versendern im günstigsten Fall knapp 140 Euro. Das passende Abspielgerät für derartige Scheiben gibt es bei Amazon ebenfalls im Sonderangebot: Der Sony UBPX800 4K Ultra HD Blu-ray Disc Player kostet heute 220 Euro, Saturn beispielsweise ruft hierfür 252 Euro auf. Harry Potter 4K Complete Collection Sony UBPX800 4K Ultra HD Blu-ray Disc PlayerNatürlich bietet Amazon die hauseigenen Geräte weiterhin erheblich günstiger an. Wie bereits gestern sind smarte Lautsprecher, E-Reader und Streamingsticks zum Teil deutlich reduziert. Echo Dot Echo Dot mit Philips-Light-Kit Echo Plus mit Philips-Hue-Lampe Echo Echo Spot Echo Show Kindle Paperwhite Fire TV Stick Fire TV Stick und Echo Dot: Alle in dieser News genannten Preise sind nur begrenzte Zeit gültig und können sich jederzeit ändern. Die Verfügbarkeit der einzelnen Produkte ist ebenfalls nicht garantiert, darüber hinaus können längere Lieferzeiten auftreten.