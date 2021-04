Überraschende App-Updates: Warum ältere iPhone-Apps plötzlich aktualisiert werden

iOS 14.5 kommt ohne veraltete Zertifikate

Apple aktualisiert die Signaturen

Entwickler und iPhone-Nutzer werden informiert

Wenn Apple die hauseigenen Betriebssysteme weiterentwickelt, nimmt das Unternehmen in aller Regel nicht nur augenfällige Veränderungen vor. Auch unter der Haube von macOS, iOS oder iPadOS kommt es häufig zu manchmal gravierenden Modifikationen. Die Folge: Apps für Mac oder iPhone, welche nicht rechtzeitig vor der Veröffentlichung aktualisiert wurden, sind nicht mehr kompatibel und verweigern möglicherweise nach einem Systemupdate den Dienst.Eine derartige Veränderung steht auch bei iOS 14.5 und iPadOS 14.5 an. Apple entfernt nämlich veraltete App-Store-Zertifikate aus den neuen Versionen. Diese waren zwei schon seit einiger Zeit obsolet, wurden aber bislang von iPhones und iPads noch akzeptiert. Im iOS App Store und auf den Geräten findet sich allerdings nach wie vor eine Vielzahl von Apps, welche seit einigen Jahren kein Update mehr erhielten. Sie verfügen folglich nicht über die ab iOS 14.5 zwingend erforderliche aktuelle Signatur. Die Folge: Sobald die demnächst erscheinende neue Version des Betriebssystems auf dem Gerät installiert ist, lassen sie sich nicht mehr starten.Das will Apple aus verständlichen Gründen natürlich verhindern. Der iPhone-Konzern ist daher aktiv geworden und versieht sämtliche betroffenen Apps von sich aus mit neuen App-Store-Signaturen. Diese werden damit kompatibel zu iOS 14.5 und iPadOS 14.5, ohne dass die jeweiligen Entwickler tätig werden müssen. Apple stellt dann die ansonsten unveränderten Anwendungen als Update im iOS App Store bereit, sodass sie sich von dort aus herunterladen lassen.Der kalifornische Konzern hat die Entwickler in der Apple Developer Connection über die automatischen Updates informiert. Das Unternehmen weist in der Ankündigung auch darauf hin, dass es die betroffenen Apps auf deren Produktseiten im iOS App Store mit einem entsprechenden Hinweis versehen hat. Den Nutzern der Anwendungen teilt das Unternehmen darin mit, dass diese von Apple aktualisiert wurden, "um das neueste Signierungszertifikat von Apple zu verwenden." Es ist nicht das erste Mal, dass der iPhone-Konzern eine solche Maßnahme ergreift, um die Kompatibilität älterer iPhone-Apps zu neuen iOS-Versionen zu gewährleisten. Ähnliche Aktionen gab es bereits 2017 und zuletzt im Juli vergangenen Jahres.