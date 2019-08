Über den Tellerrand geschaut: Samsung Galaxy Tab S6 soll dem kleinen iPad Pro Konkurrenz machen

Stift im Lieferumfang enthalten



Das neue Galaxy Tab S6

Foto: Samsung

Das neue Galaxy Tab S6Foto: Samsung

AMOLED-Display mit 2.560 mal 1.600 Pixeln

Etwas dünner als das iPad Pro

Keyboard-Cover mit Touchpad

Tatsächlich Konkurrenz fürs iPad Pro?

10,5 Zoll, hochauflösendes AMOLED-Display, Pencil: Das sind nur drei der Zutaten, mit denen Samsung dem iPad Pro die Stirn bieten will. Das neue Galaxy Tab S6 verfügt zudem über einen ins Display integrierten Fingerabdrucksensor. Der Preis liegt deutlich unter dem von Apples Tablet, ist für ein Android-Gerät aber vergleichsweise hoch.749 Euro ruft Samsung für das Galaxy Tab S6 auf. Im Preis enthalten ist der "S Pen" genannte Stift, der magnetisch auf der Rückseite des Tablets befestigt und induktiv aufgeladen wird. Im Vergleich zum 11 Zoll großen iPad Pro, für das Apple in der günstigsten Variante 879 Euro plus 135 Euro für den Pencil haben möchte, ist das günstig.Ausgestattet ist Samsungs Tablet-Flaggschiff mit einem 10,5 Zoll großen AMOLED-Display. Es bietet eine WQXGA-Auflösung von 2.560 mal 1.600 Bildpunkten, also ein Seitenverhältnis von 16:10. Angetrieben wird das Galaxy Tab S6 vom Qualcomm Snapdragon 855, einem achtkernigen Highend-SoC. Dieser reicht allerdings in seiner Leistungsfähigkeit nicht ganz an die des A12X Bionic im iPad Pro heran. Das Samsung-Tablet kommt wahlweise mit 6 oder 8 Gigabyte RAM sowie 128 beziehungsweise 256 Gigabyte Massenspeicher, dieser kann mit SD-Karten um bis zu 1 Terabyte erweitert werden.Das Galaxy Tab S6 ist lediglich 5,7 Millimeter dick und damit etwas dünner als das iPad Pro, das 5,9 Millimeter misst. Es verfügt über zwei Kameras auf der Rückseite (13 und 5 Megapixel) sowie eine Frontkamera mit 8 Megapixeln. Der Fingerabdrucksensor befindet sich unter dem Display, das ermöglicht gleichmäßige Ränder, die allerdings im Vergleich zu modernen Smartphones immer noch relativ breit ausfallen. Samsung verbaut außerdem vier Lautsprecher von AKG und zwei Mikrofone.Ausgeliefert wird das Galaxy Tab S6 mit der aktuellen Android-Version 9 ("Pie"). Wie lange das Gerät Updates erhalten wird, ist nicht bekannt. Als Zubehör gibt es ein Keyboard-Cover mit Touchpad, welches das Tablet in ein Mini-Notebook verwandelt. Dank der Samsung-eigenen Technik "DeX3" verfügt das Galaxy Tab S6 zudem über eine Art Desktop-Modus. Der "S Pen" genannte Stift arbeitet mit Bluetooth Low Energy und bietet eine Gestensteuerung, mit der das Tablet auch aus einiger Entfernung bedient werden kann.Ob das Galaxy Tab S6 dem iPad Pro tatsächlich ernsthafte Konkurrenz machen kann, bleibt abzuwarten. Zwar ist das ab Ende August erhältliche Tablet deutlich günstiger als Apples Gerät, 749 Euro sind aber im Android-Lager ein durchaus ambitionierter Preis. Zudem verfügt Samsung nicht einmal annähernd über ein Ökosystem, das dem des kalifornischen Herstellers ebenbürtig wäre.