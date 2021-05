"Twitter Blue": Kostenpflichtiges Abo des Sozialen Netzwerks startet bald

Neue Farboptionen für Twitter-App

Tweet-"Collections", Undo-Funktion und Reader Mode

Twitter bietet zukünftig ein kostenpflichtiges Abomodell an. Zusätzlich zur bisherigen Gratis-Nutzung soll demnach die Bezahlvariante namens "Twitter Blue" Bonusfunktionen für iOS-Geräte bereitstellen und 2,99 Euro pro Monat kosten. Twitter hat den Service zwar noch nicht offiziell angekündigt, doch das Kleingedruckte im App Store verrät den neuen Abo-Tarif schon jetzt. Über die Rubrik "In-App-Käufe" der Anwendung (App Store: ) sehen Nutzer die hinzugekommene Zahlungsoption. Zwar gibt es schon seit Längerem Gerüchte über das um diverse Features erweiterte Bezahlangebot des Sozialen Netzwerks, doch der In-App-Eintrag ist der erste Nachweis von Twitter selbst. Offenbar können Anwender den Kauf aktuell aber noch nicht abschließen.App-Expertin Jane Manchun Wong machte bereits vor einigen Wochen auf die Möglichkeit eines neuen Abo-Dienstes von Twitter aufmerksam. Sie fand entsprechenden Hinweise zu "Twitter Blue" im Programmcode von Twitters iOS-App. Nach etwas Tüfteln und Ausprobieren ist Wong inzwischen an Details zu den neuen Features gelangt – inklusive Screenshots.Nutzer von "Twitter Blue" werden – anders als es der Name vermuten lässt – die Farbakzente der iOS-Anwendung ändern und vom gewohnten Blauton abweichen können, so die Informationen von Wong. Zu den neuen Farboptionen gehören Gelb, Rot, Lila, Orange und Grün. Hinzu kommen alternative Icons der iOS-App, welche die gleichen Farbvarianten zur Auswahl stellen. Auch eine gestreifte Version mit Farbtönen in Blau und Lila soll es geben.Zu den weiteren Features von "Twitter Blue" zählen erweiterte Sortiermöglichkeiten für Tweets. Abonnenten können ihre Lieblings-Tweets als "Collections" speichern und verwalten, um sie in der schieren Masse an Nachrichten immer schnell zu finden. Außerdem gibt es ein Undo-Feature, mit dem sich bereits gesendete Tweets nachträglich löschen lassen. Bei letztere Funktion ist nicht bekannt, ob dies nur für einen bestimmten Zeitraum nach dem Senden oder dauerhaft möglich ist. Darüber hinaus ist ein Read Mode integriert, der längere Threads visuell so aufbereitet, dass sie leichter zu lesen sind. Wie lange es noch dauert, bis Twitter den Abodienst offiziell startet, ist nicht bekannt.