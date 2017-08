Trendsetter oder Folger - wie innovativ sind die erwarteten iPhone-Neuerungen?

Pionier bei der Kamera

Was die Konkurrenz bereits vorgemacht hat

Rückblick auf die großen Smartphone-Trends

Wenn es um die Frage der Innovationskraft im Smartphone-Sektor geht, wird Apple stets an vorderster Front genannt. Ganz ohne Zweifel war es das iPhone, das der gesamten Branche erst zum Durchbruch verhalf. Doch viele der folgenden Smartphone-Trends gingen nicht zuvorderst von Apple aus; so fand man beispielsweise den Fingerabdrucksensor oder Wasserdichtigkeit zuerst bei Konkurrenzprodukten. Am Beispiel des iPhone 8 vollzog Bloomberg-Autor Mark Gurman eine Übersicht der erwarteten Neuerungen und wie neu sie im Branchenvergleich tatsächlich sind.Es ist eine stattliche Zahl an Funktionen, die nach übereinstimmenden Berichten in das Jubiläums-iPhone kommen soll, dessen Präsentation für kommenden Monat vorgesehen ist. Wieder sind viele davon Branchenneuheiten. Dazu zählt etwa die Kamera, die anhand von Sensoren Abstände messen und auf diese Weise 3D-Gesichtserkennung beherrschen und bessere Objekterkennung mitbringen soll. Auch die Technik, über Infrarotstrahlen volle Funktionalität bei Dunkelheit zu gewährleisten, wäre innovativ. Schließlich komplettieren der A11-Chip in 10-Nanometer-Bauweise und der erwartete virtuelle Home-Button Gurmans Auflistung der Innovationen.Andere werbewirksame Features sind dagegen schon von anderen Herstellern wie Samsung oder LG bekannt. Dazu gehört etwa das OLED-Display, das von Samsung erstmals im Jahr 2009 verbaut wurde. Kabelloses Laden per Induktion hatte Palm ebenfalls schon 2009. Der Materialwechsel von Aluminium auf Glasrückseite mit Edelstahlrahmen hatte Apple selbst vor einigen Jahren mit dem iPhone 4 und 4s schon einmal im Programm. Das randlose Displaydesign kennen wir inzwischen vom neuesten Samsung-Galaxy-Modell. Bei all diesen Beispielen bleibt aber stets zu bedenken, dass Apple schon öfter bereits bekannte Technologien aufnahm und deutlich verbesserte, sie teilweise überhaupt erst sinnvoll nutzbar machte. Es ist also mitnichten immer nötig, der erste auf einem Gebiet zu sein.Gurmans Artikel endet mit einer Übersicht über die großen Linien der Smartphone-Entwicklung und wie oft Apple diese vorgab und wie oft Cupertino nur folgte. Dass das Smartphone selbst erst mit dem iPhone an Bedeutung gewann, wurde oben bereits dargestellt. Auch ein App Store für Drittanbieter-Anwendungen fand sich zuerst bei iOS. Das hochauflösende Retina-Display, ein virtueller Sprachassistent, 3D Touch und 64-Bit-Prozessoren feierten ihre jeweiligen Debüts auch auf der iPhone-Plattform. LTE-Mobilfunk hingegen war ebenso wie der Fingerabdrucksensor, mobile Zahlungsmöglichkeiten und Dualkameras zuerst bei Android-Geräten zu finden.Weiterführende Links: