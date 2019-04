Top-Spiel Transistor kostenlos bis Anfang Mai

Transistor

Epic Games Launcher

Nicht ganz neu, aber immer noch gut

Transistor

Bastion

Action, Rollenspiel und Anime

Gute Werte auf allen Kanälen

Moderate Systemvoraussetzungen

Das Anime-Abenteuerkostet momentan im Online-Shop des Publishers Epic keinen Cent. Unter diesem Link lässt sich das Action-Rollenspiel gratis herunterladen. Zunächst benötigt man einen Account und muss deninstallieren. Der Aufwand lohnt sich jedoch.erschien im Oktober 2014 für macOS, etwa ein halbes Jahr nach der Erstveröffentlichung für Windows und Playstation 4. Supergiant Games war zuvor mit seinem Fantasy-Abenteueraufgefallen, das einige Preise gewann und als eines der ersten iOS-Titel mit Controller-Steuerung aufwarten konnte. Das Independent-Studio versetzt den Spieler mit Transistor in eine futuristische Zukunftswelt, durch die er die Protagonistin „Red“ führt. Die Sängerin befindet sich durch den Fund der namensgebenden Waffe plötzlich in einer Auseinandersetzung mit der Organisation „Prozess“, die das Fundstück in seine Gewalt bringen möchte. Dabei führt Transistor, die Persönlichkeiten in sich aufnehmen kann, das Mädchen (und den Spieler) durch die Geschichte.Auf dem isometrischen Spielfeld steuert man Red aus der Third-Person-Perspektive. Kämpfe finden dabei in Echtzeit statt, können jedoch dank der Funktion „Turn“ pausiert und geplant werden. Einziger Haken: Die Zeit für Turn muss man immer wieder außerhalb von Auseinandersetzungen aufladen lassen. Sinkt der entsprechende Balken auf Null, funktioniert das Feature zunächst nicht mehr. Nach erfolgreichen Fights erhält die Spielfigur Punkte, die später Spezialfähigkeiten freischalten. Red besitzt nur begrenzte Slots für die neuen Stärken, sie lassen sich zudem ausschließlich an bestimmten Orten der Karte umsortieren und aktivieren. Die Talente kann der Spieler später miteinander kombinieren, um dem steigenden Schwierigkeitsgrad wirksam zu begegnen.Transistor erhielt auf allen Plattformen Bestnoten. Im Mac App Store erreicht das Spiel fünf Sterne – es kostet dort zurzeit 21,99 Euro. Auf Steam steht der Titel für 16,79 Euro im Shop, 94 Prozent der über 20.000 Spielerbewertungen schätzen das Spiel positiv ein – Das ist ein außerordentlich guter Schnitt. Bei Metacritic erreicht der Indy-Hit einen Score von 83. Für die handgezeichnete Grafik von Transistor verlieh IGN 2015 die Auszeichnung „Best Graphics Art“. Auch den dynamischen Soundtrack bezeichneten Tester immer wieder als herausragend.Transitor lässt sich nur über den Epic Games Launcher und nur bis zum 2. Mai gratis herunterladen. Um ihn zu starten, muss man ein kostenloses Konto bei Epic Games eröffnen. Das bringt keine offensichtlichen Nachteile mit sich: Der Spiele-Verleger fragt weder Kreditkartendaten ab noch bombadiert er seine Mitglieder mit ungewollten Mails. Der Launcher lädt das Spiel herunter und installiert es am gewünschten Ort. Als Betriebssystem setzt es macOS 10.7.5 voraus. Eine CPU mit zwei Kernen und mindestens 2,6 GHz empfehlen die Macher ebenfalls. Vier Gigabyte RAM und drei Gigabyte Festplattenplatz sollten zudem verfügbar sein. Die Grafikkarte muss OpenGL 3.0 beherrschen.