Top-Apps im Sonderangebot - für iPhone, iPad und Mac

Wer es noch nicht wusste:

iOS App Store

InShort: Project and Workflow – 0,99

Atlas der menschlichen Anatomie – 12,99

MyBrushes - Patin, Draw and Sketch – 0,49

Neben den interaktiven Büchern in vier Sprachen – Deutsch ist leider nicht dabei, sind auch wieder mehrere Spiele-Highlights in die Liste gerutscht. Auf dem Mac stellt Rayman Origins ein heiteres Jump-n-Run in hoher Qualität dar, während der Spieler in der Neuauflage von Tropico eine Bananenrepublik von der Kolonialzeit bis ins 21.Jahrhundert führt.Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels, können also im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Hier eine Auswahl der interessantesten Aktionen:[Banner]statt 6,99 Euro. (iOS 11+)Der 8player arbeitet als Streaming-Player für DLNA/UPnP-, SMB- und FTP-Server. Er unterstützt Chromecast und kann alle gängigen Video-,Sound- und Bildformate öffnen.statt 0,49 Euro. (iOS 10+)Barcode hilft unterwegs die verschiedensten Codes zu entschlüsseln: EAN (Supermarkt) und ISBN (Bücher) sind nur zwei Beispiele.statt 4,49 Euro. (iOS 9)Schönes Multitouchspiel mit einem Gameplay, das auf Strömungsphysik basiert. Unterstützt haptisches Feedback und kommt ohne In-App-Module und Werbung aus.statt 5,99 Euro. (iOS 8+)Die iClassic-Collection bietet interaktive Bücher, die klassische Werke zum Erlebnis machen. Sie nutzen dazu neben schönen (bewegten) Bildern, Musik und Sounds sogar Vibration.statt 5,49 Euro. (iOS 8+)Prozessdiagramme und Monitoring von komplexen Prozessen sind die Kernaufgabe dieser App. Dabei lassen sich Gantt-Charts und PERT-Diagramme erstellen.statt 21,99 Euro. (iOS 9+)Das Multieffektgerät für Gitarre und Bass ist mit über 10.000 voreingestellten Sets von Künstlern und einer breiten Community das Tool der Wahl für moderne E-Gitarristen.statt 2,29 Euro. (iOS 7+)Käufer können ihren Mac mit Off vom Sofa aus in den Ruhezustand schicken, ausschalten oder neustarten.statt 7,99 Euro. (iOS 10+)Der TotalReader versteht es, alleine 27 verschiedene E-Book- und Text-Formate wiederzugeben. Eine Menge Komfort-Funktionen runden ihn ab.statt 27,99 Euro. (macOS 10.9+)Mit über 6000 anatomischen 3D-Strukturen ist er das Kompendium für Mediziner und Privatpersonen, die fasziniert von unserem Körper sind.statt 19,99 Euro. (macOS 10.7+)Der Crax Commander ist ein File-Manager, eine Art Norton-Commander-Klon und er lässt sich bis ins kleinste Detail anpassen.statt 21,99 Euro. (macOS 10.7+)Mit MyBrushes können Kreative sich Malerei und Illustration auf großer Zeichenfläche widmen und dabei auf eine Vielzahl von Funktionen zurückgreifen.statt 14,99 Euro. (macOS 10.8.5+)Rayman Origins hat 2013 mehrere Preise abgeräumt – zurecht. Das Jump-n-Run-Spiel macht allen Familienmitgliedern ab 9 Jahren Alter einfach Spaß.statt 21,99 Euro. (macOS 10.6.6+)Sie suchen eine professionelle Lösung, um Daten zu löschen? Hier ist sie: Stellar iErase folgt 12 internationalen Lösch-Standards, um Daten rückstandsfrei zu eliminieren.statt 21,99 Euro. (macOS 10.9+)Die augenzwinkernde Diktator-Simulation spielt auf einer tropischen Insel und ist in der fünften Auflage noch besser geworden.