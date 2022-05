„Today at Apple Creative Studios“: Sonderworkshops erstmals in Deutschland

Bald neue Städte für das Sonderprogramm

„Radioproduktion“ als Themenschwerpunkt in Berlin

Neben dem Kauf und der Reparatur von Produkten gibt es noch einige weitere Gründe, einen Apple Store aufzusuchen. So lockt das Unternehmen beispielsweise mit sogenannten „Today at Apple“-Sessions. Dabei handelt es sich um möglichst interaktiv gehaltene Workshops, in deren Rahmen Kenntnisse vertieft werden können: Experten erklären etwa, wie mit dem iPhone möglichst ausdrucksstarke Porträtaufnahmen gelingen, wie grundlegende Funktionen von iMovie zur Anwendung kommen oder mehr oder weniger aufwendige Illustrationen mit dem Apple Pencil gelingen. Mit der Sonderreihe „Today at Apple Creative Studios“ möchte Cupertino Künstlern aus unterrepräsentierten Communitys Raum zur Entfaltung geben.Laut Apple dient das „Today at Apple Creative Studios“-Programm jungen Menschen, welchen „der Zugang zu einer Ausbildung im kreativen Umfeld erschwert ist“. Die Mentoren lehren Fertigkeiten aus unterschiedlichen künstlerischen Bereichen wie App-Design, Storytelling, Fotografie, Film und TV. Die Teilnehmer können sich an Projekten versuchen und erhalten für diese Feedback. Bislang hielten nur die Apple Stores in sechs Städten solche Sessions ab: Neben New York City, Washington D.C. und Chicago finden die Workshops in Peking, London sowie Paris statt. In diesem Jahr weitet Apple das Programm deutlich aus: Erstmals kommen neben Nashville und Miami auch Taipeh, Tokio und Sydney zum Zug. Auf europäischem Boden tut sich ebenfalls etwas: Neben Mailand können Besucher erstmals auch einschlägige Sessions in Deutschland besuchen.Ob das Programm in beiden Berliner Apple Stores Einzug hält, geht aus der Pressemitteilung des Konzerns nicht hervor. Allerdings nennt das Unternehmen einige andere Details: In Zusammenarbeit mit Refuge Worldwide und Open Music Lab erhalten Besucher die Möglichkeit, mehr über Radioproduktion zu lernen. Ferner gehe es um „Themen der Zugehörigkeit“, wie Apple etwas vage anmerkt. Die Workshops sind kostenlos, die Anmeldung erfolgt über die bekannte „Today at Apple“- Internetseite