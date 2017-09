Tipp: Mehr Platz auf Time Machine Backups schaffen

Als Apple das Backup-System Time Machine vor zehn Jahren der Öffentlichkeit präsentierte, wurde schnell klar, dass es sich um eine praktische macOS-Funktion zur Sicherung aller wichtigen digitaler Daten sowie Systemdateien handelt. Seitdem haben viele Nutzer bereits eine Reihe an Festplatten für Time-Machine-Backups angesammelt und vielleicht sogar das eine oder andere Mal die Wiederherstellung von Dateien bemüht.Im Umgang mit den Backup-Festplatten steht regelmäßig die Frage im Raum, ob man eine weitere Festplatte kaufen oder alte Backups ersetzen sollte. Es gibt aber noch eine dritte eher unbekannte Möglichkeit, die ein Mittelweg darstellt. Sie können auf Time Machine-Backups die Sicherungen auch nur teilweise löschen, und ausgesuchte Zustände behalten. Dies ist beispielsweise praktisch, wenn sich große Dateien wie Videos oder virtualisierte PCs auf den Backups befinden.Um etwas Platz zu schaffen, verbinden Sie den Mac zunächst mit der Backup-Festplatte und wechseln in den Finder. Anschließend öffnen Sie Time Machine, entweder aus dem Programme-Ordner oder aber über das Symbol in der Menüleiste. Dadurch startet Time-Machine den gefächerten Zeitstrahl für das Finder-Fenster. Man erhält so Zugriff auf ältere Zustände eines Backups und kann entweder dort ausgesuchte Dateien und Ordner (und Macs) mittel Rechtsklick vollständig von Time Machine löschen oder aber nur für den ausgewählten Zeitpunkt.Im Alltag schuf dies beispielsweise durch das Löschen eines kleinen virtualisierten PCs mit eigentlich nur 30 GB stolze 500 GB Platz, weil im Laufe der Zeit viele Zustände gesichert wurden. Es kann also unter Umständen genügend Platz geschaffen werden, um bei kleineren Macs wieder einige Monate zusätzliche Backup-Kapazität zur Verfügung zu haben.Danach sollte man aber nicht vergessen, bei Bedarf auch Dateien und Ordner für Time Machine von Vornherein auszuschließen, damit diese erst gar nicht auf die Backup-Festplatte gelangen. Festlegen können Sie dies in den Systemeinstellungen unter den erweiterten Optionen von Time Machine.