Tim Cook trifft einige Stipendien-Gewinner vor der WWDC

Tim Cook hat sich am Vorabend zur WWDC von den diesjährigen Stipendien-Gewinnern ihre Projekte zeigen lassen. Das geht aus einem Tweet hervor, den der CEO vergangene Nacht postete. Ein angehängtes Video zeigt dabei acht ausgewählte Studenten samt ihrer Projekte. Insgesamt gewannen über 350 Studenten Stipendien."Nichts inspiriert uns mehr als frische Ideen" startet der Tweet des Apple-Chefs. "Triff ein paar der mehr als 350 talentierten WWDC2018-Stipendien-Gewinner" lautet der zweite Satz. Dem schließt sich ein 45-Sekunden-langes Video an. Darin stellt sich beispielsweise John vor, der mit "MyVoice" eine App für Sprachbehinderte entwickelt hat. Weitere Beispiele sind: "Study Buddy" zur Vernetzung von Studenten, eine andere erinnert über den UV-Index vor Ort an das Eincremen mit Sonnenschutz, eine weitere lässt Nutzer im Swift Playground mit dem Apple Pencil Apps "zeichnen". Die Apps sieht man leider nicht, und erhält auch keine weiteren Informationen über sie. Ansonsten zeigt das Video vor allem das fröhliche Miteinander der Protagonisten.