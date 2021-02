Tim Cook im Gespräch: 2020 war für Apple das innovativste Jahr überhaupt

Cook schwärmt für 5G-Ausbau in China

Cook: Vielfalt begünstigt Innovationen

Leichte Anwendbarkeit der Produkte im Fokus

Tim Cook versucht in regelmäßigen Abständen, mit Medienpräsenz zu glänzen und auf das Gefahrenpotenzial bestimmter Entwicklungen sowie die Möglichkeiten neuer Geräte und Features hinzuweisen. So erklärte Cook unlängst im Rahmen einer Datenschutz-Konferenz, wie bedeutsam die Privatsphäre der Anwender sei – und zählte diesen Themenbereich gemeinsam mit dem Klimaschutz zu den wichtigsten Herausforderungen des Jahrhunderts (siehe ). In einem Gespräch mit He Shijie, einem Studenten der Pekinger Universität für Post und Telekommunikation, lässt Cook das Jahr 2020 aus Sicht des US-Konzerns Revue passieren – und wartet mit interessanten Aussagen zur Innovationskraft des Unternehmens sowie zu Einflüssen Chinas auf Features von Apple-Geräten auf.Auch 2020 fanden sich einige Produktneuheiten im Portfolio des US-Konzerns: So veröffentlichte Apple neue Modelle der Apple Watch und des iPads, sorgte mit den kabellosen Bügelkopfhörern AirPods Max für Aufsehen und bot verschiedene Baureihen des iPhones an: Neben dem preiswerten Einstiegsmodell (SE) decken die vier Modelle des iPhone 12 den Bedarf für Anwender ab, die High-End-Gerät vorziehen. Auf Hes Frage, ob Apple Funktionen implementiert habe, die auf das Feedback chinesischer Kunden zurückzuführen sind, nennt Cook einige Beispiele: Zu den Features zählen der QR-Code-Modus, bestimmte Tastaturen, der Dunkelmodus sowie 5G. Cook betont den weit fortgeschrittenen Ausbau des Mobilfunkstandards in China.Der Apple-CEO geht auch auf Apple Silicon ein: Die Macs mit M1-Chips seien „umwerfend“ und ungemein schnell. Für Cook sei 2020 ein bahnbrechendes Jahr gewesen: Auch wenn es keine Formel für Neuerungen gebe, habe Apple im vergangenen Jahr so viele Innovationen hervorgebracht wie noch nie zuvor. Das liege nicht zuletzt an der Unternehmenskultur: Diese sei von Kreativität und Zusammenarbeit geprägt. Apple lege Wert darauf, Menschen mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten einzustellen.Cook geht in diesem Gespräch noch auf weitere Punkte ein: So hebt er die Bestrebungen des Unternehmens hervor, möglichst intuitiv anwendbare Produkte herzustellen. Außerdem betont er die Bedeutung von Bildung und gibt auch einige persönliche Informationen preis: So sei Cooks erster Tagespunkt in der Regel ein Besuch im Fitnessstudio – dabei handle es sich um jenen Teil des Tages, über den er komplett selbst verfügen könne. Das gut 18 Minuten lange Interview kann hier eingesehen werden.