Tim Cook über die wichtigsten Herausforderungen des Jahrhunderts

„Ich mache mir große Sorgen“

Unterschiede zwischen Facebook, Google und Apple

Tim Cook betont schon seit Jahren, wie wichtig Apple der Datenschutz und die Privatsphäre der Nutzer ist. Entsprechende Features in Apples Betriebssystemen sorgen aber immer wieder für Kritik von Unternehmen wie Facebook, deren Geschäftsmodell in erster Linie aus der Analyse von Nutzerdaten besteht. Doch der Apple-CEO bleibt seiner Linie treu. Bei der „Computers, Privacy, and Data Protection“-Konferenz sprach er sich kürzlich erneut für einen größtmöglichen Schutz der Nutzerdaten aus. Der Erhalt der Privatsphäre sei – ebenso wie der Klimawandel – einer der wichtigsten Herausforderungen dieses Jahrhunderts.Cook zufolge müsse sich jeder tiefgreifend mit dem Problem des erodierenden Datenschutzes in der Online-Welt auseinandersetzen. Es gehe darum, der kommenden Generation etwas zu hinterlassen, das besser ist als die jetzige Situation. Der Apple-Chef spricht in dem Zusammenhang von einer Welt, die von permanenter und allumfassender Überwachung geprägt ist.Apple hat dazu ein PDF-Dokument mit dem Titel „A Day in the Life of Your Data“ veröffentlicht, in dem das Unternehmen auf das Tracking von Nutzerdaten seitens Drittanbietern in Apps und auf Websites eingeht. Nutzer sollen so ein größeres Bewusstsein für die Gefahren entwickeln, die davon ausgehen und vorsichtiger sowie gewissenhafter im Internet agieren. „Ich mache mir große Sorgen darum (um Tracking der Nutzerdaten; Anm. d. Red.) – und ich denke, jeder sollte sich darum große Sorgen machen,“ so Cook Ein weiteres Problem in dem Zusammenhang sieht Cook in der öffentlichen Wahrnehmung von Tech-Firmen. Es bestehe die Gefahr, dass Unternehmen wie Facebook, Google, Microsoft, Amazon und Apple über einen Kamm geschoren werden. Dabei seien die Schwerpunkte, Ziele und Werte der einzelnen Unternehmen ganz und gar unterschiedlich. „Ich versuche, Menschen dazu zu ermutigen, sich tiefgreifendere Gedanken über die Geschäftsmodelle der Technologie-Unternehmen zu machen“, so der Apple-CEO. Cook deutet damit die die stark auf Nutzerdaten angewiesenen Unternehmen Google und Facebook an. Apple dagegen sei ein rigoroser Verfechter von Datenschutz sowie Privatsphäre – und setze das mit entsprechenden Features in den hauseigenen Betriebssystemen um.