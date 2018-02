Tim Cook: Ich hoffe, ich erlebe die Abschaffung des Bargelds noch

Mobilzahlungen entwickeln sich langsam

Die gestrige Aktionärsversammlung im Apple Park verlief so, wie es sich das Management gewünscht hatte: Die vorgeschlagene Liste des Boards sowie die Management-Kompensationen wurden mit großer Mehrheit bestätigt, die zwei kritischen Anleger-Anträge mit wie so oft abgeschmettert (zum Programm der Hauptversammlung, siehe: ). Im Rahmen der Veranstaltung äußerte sich CEO Tim Cook zu zahlreichen Themen, die den Konzern aktuell umtreiben.Interessant ist dabei etwa das Eingeständnis, dass die Wachstumsraten bei Mobilzahlungen über Lösungen wie Apple Pay geringer seien als erwartet. Zwar steige die Menge in Schlüsselstaaten wie Russland oder China deutlich, weltweit blieben sie aber hinter Cooks persönlichen Prognosen zurück. Nichtsdestotrotz hoffe er, dass er die Abschaffung des Bargeldes noch erlebt. Dies gehört zu den erklärten Zielen Apples, um Bezahlvorgänge schneller, sicherer und digitaler zu gestalten.Sehr zufrieden ist der Apple-Chef hingegen mit der Wearables-Sparte, obwohl er den Begriff »Wearables« eigentlich gar nicht möge. Der Umsatz der Apple-Abteilung, zu der natürlich ganz prominent die Apple Watch, allerdings auch die AirPods und Beats-Produkte gehören, stieg 2017 wieder enorm und kratze bereits an der Marke für ein Fortune-300-Unternehmen. In den Fortune-Listen werden die umsatzstärksten Unternehmen der Vereinigten Staaten aufgeführt. Apple verfügt über mehrere Abteilungen, die für sich allein genommen bereits einen Platz auf der Liste erhalten würden.Natürlich fehlte auch bei dieser Gelegenheit nicht die Lobeshymne aufs iPhone X, welches Cook zufolge eine Kundenzufriedenheit von 99 Prozent aufweist. Im Jahr 2017 hat Apple insgesamt 19 Unternehmen aufgekauft; von diesen Übernahmen sind nur zehn an die Öffentlichkeit gelangt. Über alle Produkte hinweg hat Apple inzwischen eine Nutzerbasis von etwa einer Viertelmilliarde Menschen. Für Apple Stores im Speziellen und Vor-Ort-Geschäfte im Allgemeinen sieht Cook auch in der Zukunft noch eine Notwendigkeit: "Wir glauben, dass direkter Umgang mit Kunden alles andere schlägt", sagte er dazu.Die Hauptversammlung fand erstmals im Steve Jobs Theater, dem unterirdischen Veranstaltungssaal des Apple Park, statt. Cook bestätigte, dass Apple keine öffentlichen Führungen durch das ringförmige Hauptgebäude plane, da Geheimhaltung inzwischen zum »Fluch seiner Existenz« geworden sei.