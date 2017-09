Threema mit Telefonie-Funktion, natürlich endverschlüsselt

Der Schweizer Messenger Threema liegt ab sofort in der Version 3.0 zum Download bereit ( ). Die neue Version bringt mit Internet-Telefonie eine oft gewünschte Funktion mit und schließt damit zur großen Konkurrenz rund um Facebook Messenger und WhatsApp auf. Wie bei allen Chat-Inhalten ist auch die Telefonie bei Threema vollständig endverschlüsselt und anonym. Die Verknüpfung mit einer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ist nicht notwendig.Um einen Anruf zu tätigen, müssen beide Teilnehmer natürlich die neue Version 3.0 besitzen und damit im Chat gewesen sein. Anschließend lässt sich durch Hochscrollen im Chat in der oberen Leiste ein Anruf tätigen. Alternativ kann man auch in die Kontaktliste wechseln und dort in den Kontaktdetails einen Anruf initiieren. Jeder Anruf wird von Threema zwecks Übersichtlichkeit im verschlüsselten Chat-Verlauf als Zeitpunkt protokolliert.Zu den weiteren Neuerungen zählt eine bessere Unterscheidung zwischen regulären Threema-Kontakten und denen von Threema Work, welche nun mit einem Symbol markiert sind. Verbessert wurde außerdem die Bildvorschau in der Galerie und die Zuverlässigkeit der Markierung "Nachricht zugestellt". Kleinere Fehlerbehebungen sowie ein umfassendere VoiceOver-Unterstützung runden die neue Version ab.Threema setzt nach wie vor mindestens iOS 9.0 voraus und kostet einmalig 3,49 Euro . Durch die Einnahmen wird Threema unabhängig weiterentwickelt und Server in der Schweiz betrieben. Als einer der wenigen Messenger anonymisiert und endverschlüsselt Threema alle Nutzerdaten und bietet verschiedene Zusatzfunktionen wie Audio- und Video-Nachrichten, Gruppen-Chats sowie Umfragen.