Threema-Messenger mit Chat-Export, Push mit Nicknamen und iPhone-X-Optimierungen

Der Schweizer Messenger Threema erhielt ein Update, mit der Chats auf dem iPhone X das gesamte Display nutzen können (zur App: ). Weiterhin erfolgt die Skalierung von Schriften entsprechend der iOS-Einstellungen und Push-Mitteilungen lassen sich auch mit Nicknamen statt vollem Namen empfangen. Zusätzlich gibt es noch weitere Optionen, um die Anzeige und Reihenfolge von Namen anzupassen.Neu in Version 3.0.2 hinzugekommen ist die Möglichkeit, Chat-Verläufe bis zu einer Größe von 100 MB zu exportieren - entweder ohne oder mit eingebundenen Medien. Dazu geht man in die Detailansicht eines Kontaktes oder einer Gruppe und wählt dann "Chat exportieren" aus. Die zweimalige Eingabe eines Kennwortes für das ZIP-Archiv ist obligatorisch. Anschließend lässt sich das Archiv über die Teilen-Funktion in andere Apps oder Online-Speicher überführen.Entpackt werden kann das Archiv allerdings nicht mit jedem Programm. Die Bordmittel von macOS versagen hier, sodass auf Lösungen von Drittherstellern wie The Unarchiver (zur App: ) zurückgegriffen werden muss. Nach Eingabe des Kennwortes erhält man dann einen Ordner, in dem der Chat-Verlauf als einfache Textdatei sowie die eingebundenen Medien hinterlegt sind.Die Telefon-Funktion von Threema lässt sich mit der neuen Version noch besser von der Telefon-Funktion von iOS trennen, sodass auch ausgehende Threema-Anrufe auf Wunsch nicht mehr in der allgemeinen Telefon-App aufgelistet werden. Zu guter Letzt wurden mit dem Update 3.0.2 auch viele kleinere Fehler behoben und Stabilitätsverbesserungen vorgenommen.Threema gibt sich mit iOS 9.0 und neuer zufrieden und kostet einmalig 3,49 Euro . Durch die Einnahmen aus dem App-Verkauf wird nicht nur Threema weiterentwickelt, sondern es werden auch die zugehörigen Server in der Schweiz finanziert. Als einer der wenigen Text-Messenger anonymisiert und endverschlüsselt Threema alle Nutzerdaten und bietet verschiedene Zusatzfunktionen wie Audio- und Video-Nachrichten, Internet-Telefonie, Gruppen-Chats sowie Umfragen.