Gestern Abend kündigte Apple endlich das lang ersehnte Oktober-Event für den 30.10.2018 an. Anders als angenommen findet das "There's more in the making"-Event nicht im Steve Jobs Theater in Cupertino statt, sondern in New York – aus diesem Grund beginnt die Präsentation auch schon um 15 Uhr unserer Zeit. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird Apple auf dem Event neue iPad-Pro-Modelle, neue MacBooks wie auch einen neuen Mac mini vorstellen. Auch ein allererster Ausblick auf den im Jahr 2019 erscheinenden Mac Pro liegt im Bereich des Möglichen.Um den kreativen Fokus des Events hervorzuheben, hat Apple sich etwas besonderes für die Einladungskarten einfallen lassen. Fast 400 verschiedene Apple-Logos gestalteten die Designer aus Cupertino, so dass wohl jede verschickte Einladung über ein individuelles Logo verfügen dürfte. Der Twitter-Nutzer " alixrezax " hat sich die Mühe gemacht und alle 370 verschiedenen Apple-Logos gesammelt: