Die nachfolgenden Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Apple-Event am Dienstag: Alle Einladungsbilder als hochauflösende Version verfügbar

Oktober-Event: Diese Neuigkeiten wird Apple präsentieren

Wiedereröffnung des Shibuya-Stores mit spektakulärer Architektur

"There's more in the making": Fast 400 verschiedene Apple-Logos auf den Einladungskarten

Apple kündigt Oktober-Event an: "There’s more in the making"