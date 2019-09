iPhone 11: Fast-Charging-Stromadapter wird nicht mitgeliefert

iPhone 11 kommt ohne Fast-Charging-Adapter auf den Markt

Apple stellte beim iPhone-Event am Dienstag zwar die Kamerafunktionen der 2019er Generationen in den Mittelpunkt der Präsentation, doch auch in anderen Bereichen bieten die neuen Geräte Verbesserungen im Vergleich zu den Vorgängern. Beispielsweise liefert das Unternehmen erstmals iPhones standardmäßig mit einem Fast-Charging-Ladeadapter (18 Watt) aus.Doch nur das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max kommen mit besagtem Charger auf den Markt, der den Aufladeprozess der iDevices deutlich beschleunigt. Käufer des iPhone 11 suchen dagegen vergeblich in der Verpackung ihres neuen Geräts nach dem Fast-Charging-Adapter. Enthalten ist lediglich das altbekannte 5-Watt-Modell.Apple preist auf der Produktseite des iPhone 11 zwar die Fast-Charging-Möglichkeiten an – im Kleingedruckten lesen Kaufinteressenten jedoch den in Klammern hinzugefügten Hinweis zum fehlenden 18-Watt-Adapter („wird separat verkauft“). Während Apple bei den OLED-Topmodellen den für Fast-Charging benötigten Adapter samt Lightning-auf-USB-C-Kabel mitliefert, finden Käufer des iPhone 11 nur ein Lightning-auf-USB-A-Kabel und besagten 5-Watt-Stromstecker vor.Nutzer des iPhone 11, die trotzdem das Fast-Charging-Potenzial ihres iDevice ausschöpfen möchten, müssen den „18W USB‑C Power Adapter“ (Store: ) und das benötigte „USB‑C auf Lightning Kabel“ (Store: ) hinzukaufen. Der Preis für beide Zubehörprodukte beträgt insgesamt 60 Euro.