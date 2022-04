Test iFi Audio ZEN One Signature D/A-Wandler – You‘re the One that I want

Kompakt

Marke iFi Audio Bezeichnung ZEN One Signature Art DAC Empf. Preis (€) 349 Verfügbarkeit sofort

ZEN One Signature vorgestellt

„Unser ZEN One Signature übernimmt die DAC-Stufe des ZEN DAC V2 , fügt neben dem USB-Anschluss S/PDIF-Eingänge (optisch und koaxial) hinzu, rührt die Bluetooth-Technologie des ZEN Blue V2 ein und würzt das Ganze mit Schaltkreisverbesserungen in Signature-Qualität, um ein köstliches Audiogebräu zu kreieren.“

Femto-Taktquarz mit geringem Jitter; bietet >20dB Leistung

16 Core 2000MIPS XMOS Mikrocontroller mit niedriger Latenz - 4x mehr Verarbeitungsleistung

C0G-Kondensatoren – hohe Linearität, hervorragende Temperatur-/Frequenzeigenschaften

MELF-Widerstände – hochpräzise und rauscharm

Taiyo Yuden- und Murata-Induktivitäten – niederohmige Stromversorgungsschienen

High-Gain-Antenne für erweiterte Reichweite

Inzwischen ist die Angebotspalette des britischen Herstellers iFi Audio vor allem in der ZEN-Geräteserie sehr unübersichtlich geworden. Dabei meint es iFi Audio nur gut. Viele der Geräte sind auf vielfachen Kundenwunsch genau so gestaltet worden, wie sie jetzt sind. Doch immer wieder gibt es Stimmen, die ein ganz bestimmtes Feature in Kombination mit einem anderen ganz bestimmten Feature wünschen. Wenn ein solcher Wunsch irgendwie sinnvoll erscheint und technisch umsetzbar ist, stehen die Chancen gut, dass iFi Audio das in der Praxis umsetzt.Eines dieser Geräte, das auf vielfachen Kundenwunsch das Licht der Welt erblickt hat, ist der brandneue ZEN One Signature zum UVP von 349 Euro. Dabei handelt es sich um einen DAC Pur. Das Gerät macht nichts anderes, als digitale Audiodaten in analoge Signale zu verwandeln. Das aber in für diese Preisklasse allerhöchster Qualität und mit vergleichsweise aufwendiger Schaltungstechnologie.Was genau zeichnet dieses Produkt aus? Der Hersteller beschreibt es so:Damit bietet sich der ZEN One beispielsweise als D/A-Wandler für hochwertige Desktop-HiFi-System an, aber auch als praktisches Audio-Interface für Musiker. Über die drei Schnittstellen USB, S/PDIF (als Coax elektrisch und optische Toslink-Buchse vorhanden) und drahtlos per Bluetooth können Musikdaten zugespielt werden. Die Verarbeitung im ZEN One erfolgt dann symmetrisch über eigens entwickelte Schaltkreise und mit für diese Klasse ziemlich hochwertigen Bauteilen. Dazu gehören (laut Aufzählung von iFi):Der DAC-Chip von Burr-Brown im ZEN One unterstützt 32-bit/384kHz PCM und native DSD-Wiedergabe. Für Bluetooth kommt ein Qualcomm 5100 Chip mit Unterstützung für aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX LL. LDAC, HWA/LHDC, AAC und natürlich dem Basisprotokoll SBC zum Einsatz. Nach der Wandlung werden die analogen Signale über die symmetrische Ausgangsstufe mit festem Pegel über eine 4,4mm Pentaconn-Buchse zum Anschluss an den analogen Line-In-Eingang eines Vor- oder Vollverstärkers ausgegeben. Oder an Aktivlautsprecher, die über eine eigene Lautstärkeregelung verfügen.