Test Bluetooth In-Ear Kopfhörer 1More Triple Driver BT: Echter High-End-Klang für 140 Euro?

Kompakt

Marke 1more Bezeichnung Tripple Driver BT Art In-Ear Bluetooth Kopfhörer Empf. Preis (€) 139 Verfügbarkeit sofort

Das Pfund, mit dem Apples AirPods am meisten wuchern können, ist die völlige Abwesenheit von Kabeln und ihr dadurch bedingtes sehr kompaktes Transportmaß. Apple war damit nicht der erste Anbieter, aber wie so oft in der jüngeren Technikgeschichte hat es der Apfelkonzern am überzeugendsten hinbekommen, was in einem enormen Verkaufserfolg der kleinen Earbuds resultierte. Trotz anfänglicher Kritik wegen des komischen Aussehens wie Zahnbürstenaufsätze.Aber das Konzept der AirPods ist nicht ohne Nachteile. Die Akkuleistung ist recht bescheiden, die Ohrstöpsel sind nicht miteinander verbunden und können einzeln verloren gehen, der Preis ist mit 179 Euro in Relation zum Klang recht hoch. Außerdem handelt es sich nicht um Ohrkanal-Hörer, die man sich in den Gehörgang steckt, sondern sie werden nur in der Ohrmuschel eingeklemmt. Nicht jeder mag diese Trageart und es hat auch den Nachteil einer nicht ganz so guten Außenschallisolierung. Wer höhere Klangansprüche hat, findet für weniger Geld überzeugendere Lösungen, wenn auch nicht unbedingt mit genau dem gleichen Funktionsprinzip.Ein ganz besonders großes Klangvergnügen zu einem spürbar günstigeren Preis verspricht 1more Design, eine Marke des chinesischen Elektronik-Multis Xiaomi, mit den „ Tripple Driver BT “-Hörern. Schon mit den drahtgebundenen, gerade mal 40 Euro teuren Xiaomi Mi Pro HD-In-Ears ( Testbericht ) konnte der Hersteller einen beachtlichen Klang abliefern. Die hier getesteten Hörer kosten zwar mit aktuell um 112 Euro deutlich mehr ( Amazon ), aber immer noch erheblich weniger, als Apples kleine Verkaufsschlager. Interessant ist vor allem die verbaute Technik.Die Tripple Driver BT sind zwar Bluetooth-In-Ears, aber nicht gänzlich kabellos. Die beiden Ohrstöpsel sind untereinander durch ein dünnes, flexibles Kabel und ein „Nackenband“ miteinander verbunden. Der um den Nacken zu legende, sehr flexible Bügel beinhaltet die Elektronik und einen Akku für bis zu 7 Stunden Musikgenuss oder Sprechzeit bei Verwendung als Headset (AirPods: max. 5 Stunden ohne Nachladen im Case). 10 Minuten Aufladen über das mitgelieferte USB-A auf USB-C-Kabel sollen für 3 Stunden Nutzung ausreichen. Bei den AirPods muss man dafür 5 Minuten länger ausharren. – Nicht wirklich dramatisch.Zwar ist die Trageart mit Nackenbügel für den Transport längst nicht so platzsparend wie die AirPods, bietet dafür aber gewisse Vorteile beim Tragekomfort. So kann man beispielsweise die Ohrstöpsel in Hörpausen einfach aus den Ohren nehmen und herunter baumeln lassen. Ein langes Kabel zum Quellengerät gibt es nicht, also kann sich auch nicht viel verheddern. Und die Hörer sind immer an Ort und Stelle griffbereit, um sie wieder einzusetzen und müssen nicht jedes mal sorgsam ins Akku-Case gepackt werden. Dafür braucht der 1more im (mitgelieferten) Transportbeutel verstaut etwas mehr Platz in der Jackentasche oder im Gepäck.