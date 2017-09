Telegram für iOS: Neue Funktionen für Gruppen und Anrufe

@-Symbol als Hinweis für persönliche Erwähnung

Bildbearbeitung, Suchfilter und Signalstärke von Anrufen

Secret Chat

Die iMessage- und WhatsApp-Alternative Telegram bietet neue Funktionen für Gruppen, Anrufe und die Verwendung von Stickern. Insbesondere Gruppenchats sollen von den hinzugekommenen Neuerungen profitieren.Der Gruppenchat ist seit jeher einer der wichtigsten Features von Telegram. Im Jahr 2015 etwa erhöhte der Dienst die maximale Gruppengröße von 200 auf 10.000 Teilnehmer. Eine der Funktionen von Version 4.3 hilft Nutzern dabei, vor allem in größeren Gruppen die Übersicht zu behalten.Ungelesene Erwähnungen und Antworten werden in der Chatliste mit einem '@'-Symbol gekennzeichnet, sodass der Nutzer immer weiß, welche speziell an ihn gerichteten Anfragen noch ausstehen. Zusätzlich können Anwender über einen @-Button direkt zwischen allen Erwähnungen beziehungsweise Antworten hin- und herspringen.Für jede Gruppe mit mehr als 100 Mitgliedern lässt sich ein offizielles Stickerpaket festlegen. Die Gruppenteilnehmer können es sehen und im Chat verwenden. Jeder Nutzer hat zudem die Möglichkeit, Lieblingssticker mit einem Stern zu markieren, um sie im visuell aufbereiteten Sticker-Panel für den Schnellzugriff anzupinnen.Wer Bilder versendet, kann diese zuvor bearbeiten und zum Beispiel Änderungen an der Helligkeit, dem Kontrast oder der Farbintensität vornehmen. Auch eingefügte Masken oder Sticker sind möglich.Zu den weiteren hinzugekommenen Funktionen gehören eine Anzeige für die Signalstärke von Telegram-Anrufen, Filter für die Hashtag-Suche und die Option „In Safari öffnen“ bei Instant-View-Ansichten von Websites. Außerdem können Twitch-Nutzer Streams des Dienstes direkt im In-App-Player abspielen.Telegram 4.3 für iPhone, iPad und iPod touch setzt mindestens iOS 6 voraus und ist kostenlos im App Store erhältlich . Anders als WhatsApp oder iMessage aktiviert Telegram standardmäßig keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Wer verschlüsselt kommunizieren möchte, muss dies mit der Optionfür jeden Chat einzeln freischalten.