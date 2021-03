Telefonstreiche in FaceTime: Immer mehr Nutzer berichten von Spam-Gruppenanrufen

„Ich habe die Schnauze voll“

Keine komfortable Möglichkeit, sich zu schützen

Mehr und mehr Apple-Nutzer sehen sich einem nervigen Phänomen ausgesetzt: Spam-Anrufe via FaceTime. Egal, ob auf dem iPhone, iPad oder Mac: Besagte Spam-Calls machen sich die Gruppenanruf-Funktion des Apple-Dienstes zunutze, um Betroffene mit vielen aufeinanderfolgenden Group-Calls zu bombardieren. Aktuell sieht es danach aus, als ob die Anrufe keinen kommerziellen Hintergrund haben, sondern es sich schlicht um Telefonstreiche handelt. Die Opfer erhalten die Gruppenanrufe oft spät in der Nacht und fühlen sich dadurch besonders belästigt. Da Apple keine ausreichenden Schutzbarrieren für Gruppenanrufe bereitstellt, sehen sich die Opfer gezwungen, alle Anrufe nacheinander abzulehnen und zu blocken – was je nach Anzahl sehr mühsam ist.„Meinen ersten FaceTime-Spam-Call erhielt ich vor 4 Tagen“, so ein User im Apple-Support-Forum . „Seitdem kommen ständig entsprechende Anrufe rein. Ich habe inzwischen schon 300 Nummern geblockt. Meine 3-jährige Tochter nahm versehentlich eine der Gruppenanrufe entgegen und begann einen Videochat, ohne dass sie ein T-Shirt trug.“ Andere Betroffene zeigen sich ähnlich verärgert. „Ich habe einfach nur noch die Schnauze voll“, so ein anderer Anwender im Apple-Forum. Besonders schlimm sei es, plötzlich wildfremden Menschen per Videocall gegenüber zu stehen.Betroffene berichten von Group-Calls mit dutzenden Teilnehmern in kurzer Abfolge nacheinander. Sobald bei einem der Anrufe aufgelegt wird, folgt kurze Zeit später der nächste Call mit einer anderen Telefonnummer. In der Regel handelt es sich um unbekannte Telefonnummern. Der Telefonstreich funktioniert, weil Apple auf bestimmte Sicherheitsmechanismen in FaceTime verzichtet. Beispielsweise ist es nicht möglich, die Anrufe auf Personen in der eigenen Kontaktliste zu beschränken.Zudem müssen Nutzer sämtliche Nummern eines Gruppenanrufs einzeln sperren, um den Group-Call zu beenden. Bei dutzenden Anrufern ist das sehr zeit- und nervenaufreibend. Ein Button zum sofortigen Block aller am jeweiligen Gruppenanruf beteiligten Menschen fehlt. Erschwerend kommt hinzu, dass viele der unfreiwilligen Gruppenanruf-Teilnehmer auf Rückruf tippen, wenn sie den Anruf zuvor nicht entgegennehmen konnten. Es bleibt abzuwarten, ob Apple auf das Ärgernis mit verstärkten Schutzmaßnahmen für FaceTime-Gruppenanrufe reagiert.