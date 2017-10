Telefonnummer: iOS 11 hat sporadische Probleme mit Übermittlung und Unterdrückung

Aus vielfältigen Nutzerberichten in Foren der Mobilfunknetzbetreiber geht hervor, dass es mit iOS 11 zu sporadischen Problemen bei der Übermittlung oder Unterdrückung der eigenen Telefonnummer an Empfänger kommen kann. Momentan scheint sich dieses Phänomen auf den deutschsprachigen Raum zu beschränken, denn aus anderen Regionen sind keine derartigen Berichte bekannt.Laut Berichten von Entwicklern wurde Apple bereits mit der ersten Beta von iOS 11 über das Problem informiert. Doch auch mit dem kürzlich erschienenen Update auf iOS 11.0.3 gibt es für Betroffene noch keine Besserungen der Situation. Lösungsansätze, um das Problem zumindest kurzzeitig zu beheben, gibt es viele, doch hat sich keine davon als zuverlässig entpuppt.So wird unter anderem empfohlen, vor einem Anruf in den iOS-Einstellungen zu wechseln und dort die Option "Telefon" > "Meine Anrufer-ID senden" kurz umzuschalten. Anschließend wäre das Verhalten des iPhone zumindest für einige Zeit zuverlässig. Ein anderer Lösungsansatz soll darin liegen, in den iOS-Einstellungen unter "Telefon" > "Auf anderen Geräten" die Anrufübergabe auszuschalten.Ebenso könne teilweise die Beschränkung von "Mobiles Netz" > "Datenoptionen" > "LTE aktivieren" auf “nur Daten” helfen, wobei diese Optionen nur im Zusammenspiel mit bestimmten Mobilfunktarifen überhaupt zur Verfügung steht. Bei manchen soll auch die radikale Neuinstallation von iOS 11 über USB-Kabel an einem Computer mit iTunes geholfen haben. Einige berichten allerdings auch von gegenteiliger Erfahrung.Letztendlich müssen betroffene Nutzer aber für eine dauerhafte Behebung wohl auf Apple oder Mobilfunknetzbetreiber warten. Seitens der Netzbetreiber wird Apple für das Phänomen verantwortlich gemacht. Apple selbst will sich nicht zu der Situation äußern, bietet aber Support an, um das Problem einzugrenzen. Ob und für wann ein entsprechendes iOS-Update als Lösung erscheinen wird, ist nicht bekannt.