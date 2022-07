TechTicker – Teil II: Nikon Vlogging-Camera, Robo-Sauger für den Hausputz, robuster PoE-Switch und ein neues NAS von Synology

TRENDNET: ROBUSTER INDUSTRIE-SWITCH MIT VIER POE-PORTS

SYNOLOGY 5-BAY NAS FÜR HEIMNUTZER UND KLEINE UNTERNEHMEN

Die Highlights im Überblick:

Bis zu 736/796 MB/s sequenzieller Lese- und Schreibdurchsatz

Vier 1GbE-Ports und optionale 10GbE-Konnektivität

Mit Surveillance Station bis zu 40 Kameras verwalten

Zwei M.2 2280 NVMe-Steckplätze zur Speichererweiterung

Mit 2 Expansionseinheiten DX517 um 10 Laufwerke auf maximal 15 Laufwerke erweiterbar

ROBOROCK S7 PRO ULTRA KÜMMERT SICH UM DEN HAUSPUTZ

NIKON Z30 FÜR VLOGGER UND NEUES 400MM TELE VORGESTELLT

Nikon Z 30 Gehäuse: 799 Euro

Nikon Z 30 Kit Z DX 16-50 mm VR: 959 Euro

Nikon Z 30 Kit Z DX 16-50 mm VR + Z DX 50-250 mm VR: 1.219 Euro

Nikon Z 30 Vlogging Kit: 999 Euro

Die Netzwerkverteilung daheim oder in Büroumgebungen ist eine Sache. Die in rauen industriellen Umgebungen aber eine ganz andere. Egal ob in Autowerkstätten, Drehereien, Produktionsstätten oder anderen Umgebungen mit viel Staub und Schmutz sollte die Netzwerktechnik entsprechend robust und zuverlässig arbeiten. Genau für solche Zwecke hat TrendNet den 10-Port Gigabit PoE++ DIN-Rail Industrie-Switch mit dem Modellnamen TI-BG104 geschaffen, der gleichzeitig Installationskosten und Einrichtungszeit durch Power over Ethernet-Technologie einsparen soll.Der TI-BG104 verfügt über vier Gigabit PoE++ Ports, vier Gigabit PoE+ Ports sowie zwei Gigabit Share Ports (SFP oder RJ-45). Die insgesamt 360 W PoE-Gesamtleistung des 802.3bt PoE++-Switches unterstützt bis zu acht Power over Ethernet-Geräte mit PoE (15,4W), PoE+ (30W) oder PoE++ (90 W). Das Gerät verfügt über Kupfer-Gigabit-PoE+-Ports für Hochgeschwindigkeits-Geräteverbindungen und SFP-Steckplätze, die 1000Base-FX-Module für Langstrecken-Glasfasernetzwerkanwendungen unterstützen. Die gesamte Schaltkapazität beträgt 20 Gbit/s. Darüber hinaus beherrscht der TRENDnet TI-BG104 die sogenannte „Jumbo Frame“-Technik (bis zu 10KB) für einen komprimierten, deutlich schnelleren Datentransfer per Paket-Versendung.Dank der PoE-Technologie benötigen Benutzer nur einen Kabelsatz, um sowohl Daten als auch Strom zu liefern. Verknüpft werden können PoE-Geräte, wie z. B. Wireless Access Points, IP-Kameras, VoIP-Telefonsysteme, IPTV-Decoder und Zugangskontrollen.Der TI-BG104 verfügt über eine duale, redundante Stromversorgung über zwei Netzeingänge mit ESD/EMI-Überspannungsschutz und ist so gegen Stromschwankungen und Stromausfälle geschützt. Bei Stromausfall wird ein Alarm ausgelöst. Der Erdungspunkt schützt das Gerät vor äußeren, elektrischen Überspannungen. Dank Metallgehäuse nach Schutzklasse IP30 hält der Industrie-Switch auch starken Vibrationen und harten Stößen stand. Zudem kann der TI-BG104 in einem großen Temperaturbereich von -40° bis +75° C in industriellen Umgebungen betrieben werden. Auch über eine Halterung für die DIN-Rail-und Wandmontage an der Gehäuserückseite verfügt der TI-BG104.Der TRENDnet TI-BG104 ist ab sofort zum Preis von rund 775 Euro im Fachhandel und im Online-Shop erhältlich. ( TrendNet-Store bei Amazon .)Die neue Synology DiskStation DS1522+ ist eine vielseitige NAS-Lösung mit fünf Einschüben und kann bei Bedarf ganz einfach erweitert werden – mit Unterstützung von bis zu 15 Laufwerken, schnellerem Netzwerk und NVMe SSD-Cache. Die Synology DiskStation Manager (DSM) für Datenfreigabe, Synchronisierung, Sicherung und Videoüberwachung gehört zum Konzept.Mit zwei Expansionseinheiten DX517 kann die DS1522+ auf bis zu 15 Laufwerkeinschübe erweitert werden. Ein neuer Netzwerk-Upgrade-Steckplatz ermöglicht die Erweiterung auf 10 GbE und mit zwei M.2 2280 NVMe-Steckplätzen können Speichervorgänge beschleunigt werden, so die Beschreibung des Herstellers.Das neue Synology DS1522+ soll in Kürze erhältlich sein und kostet 645 Euro (UVP). ( Synology-Store bei Amazon .)Ab jetzt schrubbt der Roboter. Der neue S7 Pro Ultra von Roborock kümmert sich um den Hausputz. Einfach den Saug-Wisch-Roboter aufstellen und die Bodenreinigung für fast zwei Monate vergessen. – Das verspricht zumindest der Hersteller.Roborocks S-Serie erhält Zuwachs: Der S7 Pro Ultra kombiniert die Funktionen des S7+ mit dem Komfort einer vollautomatischen Reinigung.Er kommt jetzt erstmals zusammen mit dem "Empty Wash Fill Dock" auf den Markt. Eine Kombination, die den Hausputz erleichtern und fast vergessen machen soll.Der Hersteller verspricht sogar noch mehr: Der Saugroboter mit Wischfunktion und Multifunktions-Dock soll bis zu 7 Wochen autonom seinen Dienst tun – frisches Wischwasser inklusive. Zudem soll die Saugkraft des S7+ Nachfolgers verdoppelt worden sein (5100 Pa).Die App-Steuerung des S7 Pro Ultra ermöglicht die Festlegung individueller Reinigungspläne für jeden Raum, jede Tageszeit, unterschiedliche Routinen und sogar der Saugleistung. Wer es trotzdem lieber per Sprache hat: Ein „Hey Siri mach sauber“, „Hallo Google“ oder „Alexa“ reicht, um den Roborock zu aktivieren. Das 3D-Mapping stellt das eigene Zuhause in der App dar, inklusive Möbel. Das erleichtert es, bestimmte Bereiche als gesperrt zu kennzeichnen oder den Haushaltshelfer gezielt auf „Krümelsuche“ zu schicken.Der S7 Pro Ultra weiß immer, wo er gerade ist. Auch über mehrere Stockwerke. Sie stellen den Roboter ab und er legt orientierungssicher einfach los. Dank smarter Sensoren weiß er, wo er noch drunter passt, welche Tischbeine er meiden muss und wie weit er sich über die Treppenstufen lehnen darf, um seine Arbeit zu erledigen.Der integrierte Laser-Scanner mit LiDaR-Technologie (Light Detection and Ranging) sorgt dafür, dass das Gerät die gesamte Umgebung erfasst und zum Beispiel die Küche vom Wohnzimmer unterscheidet. So geht die Familie nach dem Frühstück zur Arbeit , bzw. zur Schule und ruft beim Verlassen nur: „Robbie, mach die Küche sauber!“ – den Rest, nämlich Krümmel und Saftflecken beseitigen, erledigt der S7 Pro Ultra.Dieses Rundum-sorglos-Paket vervollständigt das Empty Wash Fill Dock. Quasi der Boxenstopp für den smarten Haushaltshelfer, der alles übernimmt, was sonst per Hand gemacht werden muss. Die Böden werden mit Nachdruck (bis zu 300 Gramm Anpressdruck) sauber gewischt, und der Mopp mindestens einmal pro Reinigung gründlich ausgewaschen. Den Staub entleert das Dock ebenso, wie es Frischwasser zum Wischen nachfüllt.Den ultimativen Komfort erreicht der S7 Pro Ultra laut Hersteller dadurch, dass er in einem Durchgang saugt und wischt. Um das auch auf unterschiedlichem Terrain machen zu können, ist der S7 Pro Ultra mit der Funktion "VibraRise" ausgestattet. Damit weiß das Gerät genau, wann es für den vibrierenden Mopp Zeit ist, seine Tätigkeit einzustellen, weil nun Teppichboden folgt. Der Roboter erkennt den Übergang vom Hartboden und hebt das Wischmodul zum Saugen automatisch an.Der S7 Pro Ultra wird im Juli zu einem UVP von 1.199 Euro in den Handel kommen. Als Einführungsangebot startet der S7 Pro Ultra ab dem 7. Juli für 949 Euro. ( Roborock-Store bei Amazon .)Lurz vor Torschluss trudelte noch eine Meldung von Nikon ein. Der japanische Kamerahersteller stellt seine erste Vlogging-Systemkamera vor – die Nikon Z 30. Die kompakte, spiegellose Systemkamera wendet sich an alle, die über die Ergebnisse eines Smartphones hinausgehen und besser aussehende und besser klingende Vlogs erstellen und mit detailreichen Fotos begeistern möchten.Die Z30 ähnelt in Aussehen und Ausstattung dem Modell Z50, verfügt aber über den voll schwenkbaren Bildschirm der Z fc im Retro-Stil und verzichtet stattdessen auf den Sucher. Elemente und Funktionen wurden im Hinblick auf die speziellen Gegebenheiten beim Vlogging optimiert. So wurde beispielsweise die [REC]-Taste deutlicher hervorgehoben, damit sie leichter zu treffen ist, wenn man die Kamera in der Hand hält.Die meisten anderen technischen Features sind jedoch aus anderen Modellen entliehen: der gleiche 21-MP-CMOS-Sensor, der 3,0-Zoll-Touchscreen mit 1,04 Mio. Punkten und der EN-EL25-Akku mit einer Leistung von 330 Aufnahmen pro Ladung. Es gibt keinen IBIS, aber die Kamera wird mit einem optisch stabilisierten 16-50mm F3.5-6.3 VR-Objektiv angeboten.Die Nikon Z 30 ist voraussichtlich ab Mitte Juli 2022 im Handel erhältlich. ( Nikon-Store bei Amazon .)Die Preise: