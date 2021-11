TechTicker: Nubert SP-Serie Aktivlautsprecher, kleiner Canon Dokumentenscanner und Kamera-Cashback, Shure Aonic TWEs und mehr

NEUE AKTIVLAUTSPRECHER VON NUBERT: SP-SERIE KOMPAKT- UND STANDLAUTSPRECHER ZU GÜNSTIGEREN KONDITIONEN VORGESTELLT

+ + + + + + + + + +

CANON DOKUMENTENSCANNER, KAMERA-CASHBACK UND NEUE FIRMWARE

Zweite Canon News: Es gibt Cashback

EOS R5

EOS R6

EOS R

EOS 5D Mark IV

EOS 6D Mark II

EF 16-35mm F2.8L III USM

EF 24-70mm F2.8L II USM

EF 70-200mm F2.8L IS III USM

EF 70-200mm f/4L IS II USM

Dritte Canon-News: Neue Firmware für EOS R5, R6 und EOS-1D X Mark III

+ + + + + + + + + +

SHURE ERWEITERT AONIC-SERIE MIT TRUE WIRELESS AONIC FREE

+ + + + + + + + + +

VIOLECTRIC DHA V226: DAC-KOPFHÖRERVERSTÄRKER FÜR ANSPRUCHSVOLLES HIFI – MADE IN GERMANY

+ + + + + + + + + +

AFB SOCIAL & GREEN IT: REURBISHED-HARDWARE UND SOZIALES ENGAGEMENT

Die Nubert Aktivlautsprecher der nuPro-Serie sind seit vielen Jahren ein beliebter Tipp für Nutzer, die ein vollwertiges Musikwiedergabesystem ohne Extra-Komponenten suchen. Und auch ein bezahlbarer. Aber inzwischen gibt es eine ganze Reihe einfacher konstruierter Aktiv-Sterolautsprecher, die deutlich günstiger zu haben sind. Darunter solche, wie die Magnat Monitor Active 2000 ( Test ) – bzw. deren direkte Nachfolger Magnat Monitor Reference, oder die Klipsch The Fives ( Test ).Um dieser Konkurrenz etwas preislich ebenbürtiges entgegenzusetzen, haben sich die Schwäbisch Gmünder dazu entschlossen, eine abgespeckte Version ihrer nuPro-Erfolgsmodelle zu konstruieren. Das Ergebnis erscheint nun zuerst in Form der Kompaktlautsprecher nuPro SP-200 und der Drei-Wege-Standlautsprecher SP-500.Für den Anschluss ist alles Wichtige an Bord. Darunter neben Bluetotth mit Unterstützung für alle wichtigen Protokolle diverse analoge und digitale Eingänge einschließlich HDMI ARC und auch ein Subwoofer-Ausgang. Die Verstärker liefern als Systemleistung 180 respektive 240 Watt. Die Chassis sind baugleich mit denen der X-Serie. Und das Gehäuse hat eine optisches Make-Over in Form deutlich runderer Kanten bekommen.Eingespart wurde gegenüber der X-Serie die Nubert-Funktechnik und als wesentlichster Punkt sind nun nicht mehr beide Lautsprecher im Stereo-Set aktiv, sondern nur noch der Master. Der von Nubert neuerdings politisch korrekter als Client bezeichnete Slave-Lautsprecher ist rein passiv und benötig daher auch keinen eigenen Stromanschluss mehr. Dafür kann er vom Master nicht mehr per Funk angesteuert werden.Die neuen Lautsprecher der nuPro SP-Serie sollen noch vor den Feiertagen im Dezember verfügbar sein. Vorbestellt werden kann ab sofort. Der Preis für die Kompaktlautsprecher SP-200 liegt bei 845 Eur das Paar und bei 1.365 Euro für ein Set der SP-500. Alle ausführlichen Informationen finden Sie auf der jeweiligen Produktseite Gleich drei kurze Newsmeldungen von Canon. Die Japaner haben mit dem imageFormula R40 und imageFORMULA R10 zwei neue Dokumentenscannern vorgestellt, die Scanaufgaben zu Hause oder auch von unterwegs einfacher machen sollen. Die kompakten Scan-Spezialisten sind für z.B. Kanzleien, Makler, Versicherungsvertreter oder auch Handwerksbetriebe optimal. Auch im Klassenzimmer an Schulen sind sie gut aufgehoben und liefern praktische Dienste. Erhältlich sind die Geräte nur im Online-Handel.Der imageFORMULA R10 ist ein leichter, tragbarer Scanner, der sich auch für die Arbeit unterwegs eignet. Die Stromversorgung erfolgt über USB. Der imageFORMULA R40 hingegen ist für Home-Office und Kleinunternehmen gedacht.Der imageFORMULA R40 liefert Scans mit bis zu 40 Seiten und 80 Bildern pro Minute. Er ist mit bis zu 4.000 Scans pro Tag auf Langlebigkeit ausgelegt und ziehe selbst beim Scannen eines Stapels von Dokumenten unterschiedlicher Größe zuverlässig ein, so Canon. Der R40 enthält die Canon Software CaptureOnTouch und ReadIRIS, die über OCR-Technologie (Optical Character Recognition) verfügen.Der imageFORMULA R10 bietet trotz seines kleinen Formats 12 Seiten pro Minute und beidseitiges Scannen; außerdem verfügt er über einen 20-Blatt-Einzug. Er kann eine Vielzahl unterschiedlicher Dokumente verarbeiten, von Visitenkarten bis zu A4-Dokumenten.Man findet den imageFORMULA R10 für rund 280€ Euro UVP ( Amazon ), den R40 für für knapp unter 400€ Euro ( Amazon ).Die Canon Cashback-Aktion gilt für folgende Produkte sowie Kitvarianten:Der höchste Cashback-Betrag wird beim Kauf einer EOS R5 ausbezahlt. Hierbei handelt es sich um eine Gutschrift in Höhe von 500 Euro. Eine Übersicht des jeweiligen Cashbacks lässt sich hier einsehen.Für die EOS R5 und die EOS R6 bringt das Firmware-Update gravierende Verbesserungen bei der Motiverkennung mit sich. Anwender können damit „Fahrzeuge“ als Hauptmotiv auswählen. Wie bei der EOS R3 können beide Kameras somit Rennwagen und Motorräder erkennen und nachverfolgen. Dieses Update verbessert außerdem dank präziserer Augen-, Gesichts- und Körpererkennung das AF-Trackings bei Menschen ‒ auch dann, wenn z. B. Masken getragen werden.Wintersportfotografen können mit dem Firmware-Update für die EOS-1D X Mark III zudem von einer optimierten Erkennung von Köpfen und Personen profitieren, selbst wenn diese Schutzbrillen oder Helme tragen.Mit diesem Upgrade können EOS R5- und EOS R6-User einen vereinfachten benutzerdefinierten Weißabgleich unmittelbar vor der Aufnahme einstellen. Die neue Firmware ermöglicht zudem für alle Modelle das Abschalten der FTP-Übertragung über den Joystick, wenn die Funktion „Übertragen mit SET“ aktiviert wurde. So wird versehentliches Übertragen verhindert. Bisher gab es bei der EOS-1D X Mark III separate Tasten für Sprachnotiz und Bildbewertung. Die neu hinzugefügten Einstellungen erlauben die simultane Nutzung beider Funktionen mit nur einer Taste.Das neue Firmware-Update der EOS R5 ergänzt die Kompatibilität mit dem neuen Canon EOS VR SYSTEM sowie dem RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE. Zudem erlaubt das Update den jederzeitigen manuellen Fokuseingriff für das RF 70-200mm F4 L IS USM, selbst wenn der Autofokusbetrieb ausgewählt ist.Die Firmware-Updates für die EOS R5, EOS R6 und EOS-1D X Mark III werden am 2. Dezember 2021 hier zum Download zur Verfügung stehen.Shure stellt mit den AONIC FREE eigene neue TWEs vor: Die In-Ears bieten laut Hersteller hochwertigen Klang in Studioqualität, den Künstler, Audiophile, Pendler, Technikfans und Musikliebhaber bereits von Shures AONIC-Serie kennen. Dank des schlanken und kompakten Designs nehmen die Ohrhörer kaum Platz in Anspruch, falls man sie doch einmal gerade nicht nutzen möchte.Die Verstärker- und Treiberkombination wurde intensiv von Shure getestet und aufeinander abgestimmt, um ein unvergleichliches Hörerlebnis zu schaffen, das sich dank zusätzlicher Funktionen noch zusätzlich individualisieren lässt.Die AONIC FREE von Shure sind ab sofort in Grau und Rot für 199 Euro erhältlich ( Amazon ). Im Lieferumfang enthalten sind neben den Ohrhörern Schaumstoff-Ohrpassstücke in drei verschiedenen Größen, das Transport-Ladecase und ein USB-C-Ladekabel Violectric hat mit dem DHA V226 eine kompakte Kombination aus DAC, Kopfhörer- und Vorverstärker veröffentlicht. Der integrierte D/A-Wandler nimmt Daten über USB-C mit bis zu 32 Bit bei 384 kHz sowie DSD 256 entgegen. Das gewandelte Signal wird dann von einem Kopfhörerverstärker in bester Violectric Qualität an symmetrische oder unsymmetrische Kopfhörer per 4-Pin-XLR, Pentaconn oder 6,3-mm-Klinke ausgegeben.Die aufwendige Schaltung soll den problemlosen Betrieb verschiedenster Kopfhörer-Typen, von hochohmigen Modellen über niederohmige Varianten bis hin zu Magnetostaten ermöglichen. Geringstes Rauschen und minimale Verzerrungen standen bei der Entwicklung der Schaltung im Vordergrund. Dank zweier analoger Cinch-Eingänge und einem analoger Cinch-Out ist der DHA V226 auch als Quellenverwalter und Vorverstärker in einem HiFi-System einsetzbar.Genauere Details zu dem rund 1.400 Euro teuren Gerät finden Sie auf der Produktseite . Vertrieb: cma audio Hier mal ein kleiner Blick über den Tellerrand: Privatleuten und Unternehmen, die nach guter, gebrauchter PC-Hardware, Smartphones, Tablets, Monitoren oder IT-Zubehör suchen, bietet das Unternehmen AfB social & green IT (Arbeit für Menschen mit Behinderung gGmbH) Möglichkeiten, Budget und Umwelt zu schonen.Die aufbereiteten Geräte wurden zuvor ca. zwei bis vier Jahre geschäftlich genutzt. Entsprechend gut sind sie erhalten, bevor das Inklusions-Unternehmen sie in einem zertifizierten Refurbishing-Prozess zu neuem Leben erweckt. Dieser umfasst die DSGVO-konforme Abholung, eine softwarebasierte, revisionssichere Datenlöschung sowie die geprüfte Aufbereitung und ein Betriebssystem-Update. Alle Geräte werden mit einer Garantie von mindestens zwölf Monaten angeboten.Nutzer sparen dabei nicht nur durch den günstigeren Einkaufspreis, der bis zu 40% unter dem Neuwert liegt. Durch das Vermeiden von Elektroschrott tragen die Kunden auch zum Umweltschutz bei. Dank einer Verlängerung der Nutzungsdauer von IT-Geräten lassen sich wertvolle Rohstoffe sowie Wasser und Strom einsparen. Außerdem werden Emissionen wie CO2 und Stickoxide reduziert. Da von den insgesamt 570 Mitarbeitenden von AfB social & green IT ca. 45% eine Behinderung aufweisen, wird mit einem Kauf auch soziales Engagement unterstützt.AfB hat einen speziellen Geschäftskunden-Shop eingerichtet.Einen Webshop für Endkunden gibt es ebenfalls.