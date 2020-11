Test Magnat Monitor Active 2000: Stereo-Aktivlautsprecher mit großem Klang zum kleinen Preis

Kompakt

Marke Magnat Bezeichnung Monitor Active 2000 Art Stereo-Aktivlautsprecher Empf. Preis (€) derzeit 259/Paar Verfügbarkeit sofort

Smartlautsprecher mit Spracherkennung, die auf Zuruf quasi alles steuern, was sich irgendwie mit dem Netzwerk verbinden lässt, sind angesagt. Doch für den reinen Musikgenuss oder als Ergänzung für den TV-Ton sind sie meist nicht ideal. Selbst die großen HomePods eignen sich nur bedingt für diesen Zweck, da sie als rundum-strahlende Speaker keine besonders präzise Stereo-Mitte abbilden können. Zudem sind sie als Paar mit rund 640 Euro schon recht teuer. Wer auf Sprachassistenz und Netzwerk-Streaming verzichten kann und einfach nur gute, günstige Stereoboxen sucht, wird bei Magnat mit den Monitor Active 2000 Amazon ) fündig.Fortschritte in der Lautsprechertechnik, verbunden mit geschickt gewählten Sparmaßnahmen können zu Lautsprechern wie den hier besprochenen kleinen Aktivmonitoren führen. Mit einem Listenpreis von gerade mal 349 Euro – derzeit in einer Aktion sogar für nur 259 Euro – ist es den Pulheimer Lautsprecherspezialisten der Magnat Audio-Produkte GmbH gelungen, ein ausgesprochen ehrliches, unkompliziertes und für jeden erschwingliches Stereo-Set auf die Beine zu stellen.Neuartige Technologien oder komplexe digitale Tricksereien waren dafür gar nicht nötig. Die Magnat Monitor Active 2000, ihres Zeichens Nachfolger der 2017er-Modelle Multi Monitor 220, sind schlicht und einfach nach dem weit verbreiteten Konzept aktiver Zwei-Wege Stereo-Boxen gebaut. Genauer gesagt handelt es sich um einen aktiven Master-Lautsprecher plus einen passiven Slave, der mittels eines Lautsprecherkabels mit dem Master verbunden wird.Schon bei der Verpackung und dessen Inhalt wird klar, dass wir es hier nicht mit hochtrabenden High-End-Allüren zu tun haben. In dem schlichten Karton mit Styropor-Protektoren finden sich neben der mehrsprachigen Anleitung und den zwei Lautsprechern mit aufsteckbarer Frontabdeckung ein Netzkabel, ein etwa 3 m langes Lautsprecherkabel mit verzinnten Litzen und eine Mini-Fernbedienung.