TechTicker: Neuer DAC von iFi Audio, Gaming-Headsets, Soundbar-Halterung für TV-Wandmontage, Maus und Licht von Logitech und mehr

Die ZEN-Produktpalette, Stand 01-2022. Wer genau hinsieht, erkennt, dass auch der ZEN CAN Signature MZ99 neu ist. Ein passender Kopfhörerverstärker zum ZEN One. Das MZ99 steht für einen speziell an den Kopfhörer Meze 99 angepassten EQ – was natürlich abschaltbar ist, wenn man dieses Kopfhörermodell nicht besitzt.