Logitech stellt kabellose Technologie BOLT vor (nur B2B) – und sorgt für Probleme mit Unifying-Geräten

"Logi Bolt ist ein hochmodernes Protokoll für kabellose Verbindungen, speziell entwickelt für die steigenden Sicherheitsanforderungen in Unternehmen. Es verbindet kabellose Bluetooth® Low Energy Technologie Sicherheitsmodus 1, Sicherheitsstufe 4 – auch bekannt als U.S. Federal Information Processing Standards (FIPS) […] ist ein Kryptografie-Standard, der von der kanadischen Regierung und der Europäischen Union anerkannt wird. -Modus – mit zusätzlichen Logitech Sicherheitsfunktionen, um Schwachstellen im Pairing von Geräten mit einem Logi Bolt USB-Empfänger zu reduzieren."

Sicherheit: Logit Bolt bietet eine sichere kabellose Verbindung für kabellose Peripheriegeräte wie Logitech-Mäuse und -Tastaturen mit Bluetooth® Low Energy Security Mode 1, Level 4, wenn sie mit einem Logi Bolt-USB-Empfänger gekoppelt sind, auch bekannt als Secure Connections Only Mode.

Stabile Verbindung: Die Logi Bolt USB-Empfänger bieten eine starke, zuverlässige Verbindung bis zu zehn Metern, selbst in überlasteten Funkumgebungen, mit einer bis zu achtmal geringeren durchschnittlichen Latenzzeit als andere häufig eingesetzte Funkprotokolle in überlasteten Unternehmensumgebungen.

Plattformübergreifende Kompatibilität: Logi Bolt-Geräte sind universeller kompatibel als die meisten führenden Peripheriegeräte-Marken. Sie funktionieren mit nahezu jedem Betriebssystem und jeder Plattform, u.a. Windows®, macOS®, iOS®, iPadOS®, Linux®, Chrome OS™ und Android™. Benutzer können die Verbindung über Logi Bolt USB-Empfänger herstellen, wenn Sicherheit und Signalstärke von größter Bedeutung sind.

Update von Logitech Options sorgt für Probleme

Vor einigen Tagen stellte der Zubehör-Hersteller Logitech einen neuen USB-Funkdongle und eine Technologie namens logi bolt vor. Damit sollen bereits bestehende Unifying-Geräte schneller und sicherer werden. Logitech schreibt auf seiner Webseite:In seiner Pressemeldung führt der Hersteller folgende Punkte auf:Um die Technik nutzen zu können, ist ein neuer USB-Dongle erforderlich, der zunächst nur über das Logitech B2B Partnernetzwerk vertrieben werden soll. Logi Bolt ist auch nur mit bestimmten "Logitech for Business"-Produkten verfügbar:Master Series for Business:Ergo Series for Business:Konkret: Wer beispielsweise eine MX Master 3 for Mac nutzt, kann mit dem neuen Dongle nichts anfangen. Der für bolt erforderliche neue USB-Dongle steht auf der Logi-Webseite mit 12,99 Euro zum Verkauf, allerdings mit dem Hinweis "demnächst verfügbar". Ob und wann Bolt auch für Endverbrauchergeräte kommen wird, konnte mir die Logi-Pressestelle auf Rückfrage nicht beantworten.Etwas unglücklich verläuft derzeit die Kommunikation für Besitzer geeigneter Logi-Geräte. So nutze ich eine Logi MX Master 3 for Mac und die dazugehörige Options-Software. Vor ein paar Tagen wurde in macOS ein Update für Options angezeigt, so wie es schon häufiger der Fall war. Bislang gingen diese Updates praktisch immer ohne sichtbare funktionale Änderungen einher und so spielte ich auch dieses Update für die üblichen „Bugfixes“ ein.Was vorab leider nicht erwähnt wurde, ist der Umstand, dass damit eine neue App namens Logi Bolt installiert wird – die immerhin satte 163 MB groß ist. Nur ein kurzes Aufhüpfen des Bolt-Icons im Dock während der Update-Installation machte stutzig. Obwohl keines meiner Logi-Produkte mit Bolt kompatibel ist, wurde die App in den Programme-Ordner installiert.Schlimmer noch: Schon kurz nach Abschluss der Installation machten sich gewisse Probleme in der Maussteuerung bemerkbar. So sind bei meiner MX Master 3 einige Tasten mit Tastaturbefehlen belegt, etwa zum ausblenden von Fenstern (cmd-H) und andere. Diese Befehle werden seit dem Update sporadisch nicht mehr korrekt, bzw. zeitlich sehr stark verzögert ausgeführt.Die neu installierte Bolt-App ist dabei ohne den neuen Dongle erst mal gar nicht zu gebrauchen. Sie dient offenbar auch nur zur Verbindungsaufnahme mit dem neuen Adapter. Verwirrender Weise wird der bislang genutzte Unifying-Adapter in der Bolt-App erkannt, aber als "noch nicht unterstützt" angezeigt.Die Einführung einer sichereren und schnelleren Verbindung ist natürlich begrüßenswert. Die Art der Produkteinführung (nur B2B) und die schlechte Information der Nutzer, denen ein Update der Options-App angeboten und damit die Bolt-App untergeschoben wird, ist hingegen sehr unglücklich gelaufen. Von den beschriebenen Funktionsproblemen ganz zu schweigen. Da bleibt zu hoffen, dass Logi baldmöglichst für einen Bugfix und für eine transparentere Information bei den Updates seiner Software sorgt.Eine neue Version von Logi Options mit überarbeiteter Oberfläche ist derzeit in der Entwicklung. Wer mag, kann sich als Betatester registrieren. Ob damit die beschriebenen Bugs behoben werden (oder andere Beta-Versions-Fehler hinzukommen), habe ich noch nicht ausprobiert. Ich sehe mich nicht als Betatester.