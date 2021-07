TechTicker: Mini-DAC für HiRes am iPhone, tragbarer 15,6"-Monitor, Thunderbolt 4 Dock, Mini-Sub von Velodyne und mehr

AOC: TRAGBARER 15,6"-MONITOR MIT HYBRIDEM USB-C- UND USB-A-ANSCHLUSS

49”-CURVED-MONITOR 498P9Z VON PHILIPS

SONNET: ECHO 11 DOCK MIT THUNDERBOLT 4 FÜR BIS ZU 16 DEVICES

VIOLECTRIC CHRONOS: MOBILER DAC MIT KOPFHÖRERVERSTÄRKER FÜR HIRES-MUSIKGENUSS MIT IPHONE ODER IPAD

VELODYNE DB-8: KOMPAKTER SUBWOOFER FÜR GROSSES BASSERLEBNIS

Displayspezialist AOC hat sein Angebot um einen portablen Monitoren erweitert. Solche mobilen Displays eignen sich für viele Szenarien. Etwa, um ein Einzelmonitor-Setup zu einer Multi-Monitor-Lösung zu erweitern, bei der Arbeit oder im Home Office oder als Monitor am Set bei Foto- oder Videoaufnahmen.Der 39,5 cm (15,6") große AOC I1601P wiegt 800g und bietet mit seinem IPS-Panel Full-HD-Auflösung. Der Blickwinkel soll bei 170/170° liegen, die maximale Helligkeit bei 220 Nits. Das Display-Glas ist antireflektiv beschichtet. Der I1601P kann im Quer- und Hochformat verwendet werden. Das OSD ist über physischen Tasten als auch über die i-Menu-Software bedienbar, worüber auch eine Auto-Pivot-Funktion aktiviert werden kann. Ein mitgelieferte "SmartCase" schützt das Display beim Transport und dient gleichzeitig als faltbarer Standfuß.Dank DisplayLink-Technologie kann das Display mit nur einem Kabel wahlweise über USB-A- oder USB-C-angeschlossen werden.Der AOC I1601P soll voraussichtlich ab August 2021 für 239 Euro erhältlich sein.Nach eigenen Aussagen des Herstellers wurde dieser "Hochleistungsmonitor" im SuperWide-Seitenverhältnis von 32:9 entwickelt, um Multi-Monitor-Setups zu ersetzen. Die Diagonale des Philips 498P9Z beträgt 49-Zoll, die Auflösung beträgt 5120 x 1440 Bildpunklte. Es fühle sich so an, als hätte man zwei 27-Zoll-16:9-QuadHD-Displays (2560 x 1440) nebeneinander stehen. – So der Pressetext.Das breite Curved-Display mit 1800er Radius folgt mit der Krümmung dem natürlichen Sichtfeld natürlichen und soll so Verzerrungen reduzieren. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz eignet sich der Philips 498P9Z auch für Gamer. Das Panel bietet VESA-zertifizierte DisplayHDR 400-Unterstützung mit hohen Helligkeits-, Kontrast- und Farbwerten, so das Herstellerversprechen.Zu den Ergonomie-Features zählen Flicker-Free, EasyRead-Modus und LowBlue-Modus.Ebenfalls enthalten ist MultiView-Technologie und ein KVM-Switch. MultiView ermöglicht es laut Philiups, mehrere Quellen anzuschließen und nebeneinander anzuzeigen, so dass User mit mehreren Geräten wie einem Desktop und einem Notebook gleichzeitig arbeiten können. Mit dem integrierten MultiClient KVM-Switches können Anwender zwei separate Computer mit einer Monitor-Tastatur-Maus-Kombination steuern und zwischen den Quellen umschalten.Der Philips 498P9Z ist voraussichtlich ab August für 1.149 Euro erhältlich.Portable Computer wie die MacBook Pro Modelle bieten nur noch wenige Anschlüsse. Das Echo 11 Dock mit Thunderbolt 4 von Sonnet empfiehlt sich als Anschlusserweiterung über nur ein einziges Kabel für bis zu 16 Geräte gleichzeitig. Zwei davon können Monitore sein.Das Echo 11 verfügt über vier Thunderbolt 4 Ports, drei USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Typ A Ports sowie einen USB 2.0 Typ A Ladeport, einen RJ45 Gigabit Ethernet Port, einen 3,5 mm Combo Audio Port und einen SD 4.0 Kartensteckplatz.Während einer der vier Thunderbolt 4-Ports für den Anschluss und das Aufladen des Computers (bis zu 90 Watt )dient, stehen drei weitere für die Anbindung busgespeister Peripheriegeräten zur Verfügung. Thunderbolt 4- und Thunderbolt 3-Peripheriegeräte können direkt angeschlossen werden, Thunderbolt 2-Geräte werden von macOS unterstützt, wenn sie mit einem Adapter (separat erhältlich) verbunden werden. Es können laut Sonnet mehr USB- als Thunderbolt-Peripheriegeräte verbunden werden. Die Thunderbolt 4-Anschlüsse erfüllen dann eine Doppelfunktion: Sie unterstützen USB4- und USB 3-Geräte (einschließlich Monitore) auch am Ende einer Thunderbolt-Gerätekette, wenn sie mit einem entsprechenden Kabel oder Adapter angeschlossen werden.Die 10Gbps-USB-Typ-A-Anschlüsse des Echo 11 unterstützen auch USB-NVMe-SSDs mit voller Geschwindigkeit. Der Hersteller betont, im Gegensatz zu anderen Docks könne jeder Anschluss des Echo 11 bis zu 7,5 Watt Leistung bereitstellen und somit sicherstellen, dass busgespeiste Geräte ausfallsicher arbeiten. Der integrierte SD-Kartenleser unterstützt SDXC UHS-II-Speicherkarten mit bis zu 300 MB/s.Das Sonnet Echo 11 Thunderbolt 4 Dock (Artikelnummer ECHO-DK11-T4) soll ab August zum UVP von 409 Euro verfügbar sein. Vorbesteller finden das Dock bei Amazon für aktuell 312 Euro.Hier noch mal kurz der Hinweis auf den bereits gestern im Artikel über Apple Music und HiRes erwähnten Violectric Chronos . Der Kopfhörerspezialist aus aus Konstanz am Bodensee stellt damit seinen ersten Mobil-DAC mit KHV vor. Der Chronos ähnelt bekannten Angeboten, wie den Audioquest Dragonfly -Modellen. Er wird per mitgeliefertem Adaterkabel (USB-C, micro USB und Lightning) an Smart-Devices oder Computer angeschlossen und speist kabelgebundene Kopfhörer über eine 3,5-mm-Klinkenbuchse.Das aus dem Vollen gefräste Metallgehäuse wird oben und unten von Glasplatten abgeschlossen. Dabei dient das darunter liegende Logo-Display auch als Statusanzeige: Bei der Wiedergabe von Audiodaten im PCM-Format leuchtet die Schrift grün, hochauflösende DSD-Files werden in Blau angezeigt. Tasten auf der Geräteseite ermöglichen die Anpassung der Lautstärke.Der Violectric Chronos kostet rund 200 Euro und ist im autorisierten Fachhandel sowie über den Vertrieb cma.audio erhältlich.Die seit einiger Zeit im deutschen Besitz befindliche Firma Velodyne , ehemals ein US-Unternehmen, hat ihren Fokus unter der neuen Führung nicht geändert. Es bleibt bei der Konzentration auf hochwertige Subwoofer.Die Modellserie " Deep Blue " orientiert sich im Ein- und Aufsteigerbereich. Mit der Farbe hat der Name nichts zu tun. Die Gehäuse der DB-Serie-Basswürfel sind (leider) ausschließlich in Schwarz zu haben. Der Name ist lediglich eine Alegorie an die Meere mit ihren Tiefen und gewaltigen Drücken. Jüngster Zugang der DB-Serie ist zugleich auch der Kleinste der Familie. Der DB-8 verfügt über einen nach vorne gerichteten 8-Zoll Langhub-Treiber mit aufwändiger Vierfach-Schwingspule und Doppelmagneten, um maximales Tieftonfundament bei kompakten Abmessungen zu ermöglichen. Wie alle Velodyne Subwoofer arbeitet auch der DB-8 auf ein geschlossenes Gehäusevolumen. Strömungsgeräusche von Bassreflexöffnungen werden dadurch konzeptionell ausgeschlossen. Das dickwandige MDF-Gehäuse wurde im Inneren zusätzlich verstrebt, um Resonanzen entgegenzuwirken.Das eingebaute Verstärkermodul bietet 300 Watt Dauer- und 800 Watt Impulsleistung und ist somit auch für heftige Bassattacken gerüstet. Zum Anschluss stehen Cinch-Eingangsbuchsen für den linken und rechten Kanal bereit, sowie ein eigener Subwoofer-Eingang (LFE) mit Durchschleifmöglichkeit. Übergangsfrequenz, Phasenlage und Pegel sind zur Anpassung an das vorhandene System und die Aufstellung stufenlos einstellbar.Der Velodyne Acoustics Deep Blue DB-8 ist ab sofort im autorisierten Fachhandel zum UVP von 790 Euro erhältlich.